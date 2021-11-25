Libya'da Halife Hafter'e idam cezasına çarptırıldı!

Libya'nın Misrata kentindeki Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne 2019 yılında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin ülkenin doğu bölgesinde gayrimeşru silahlı güçlere liderlik yapan Halife Hafter sorumlu tutuldu. Misurata Askeri Savcılığı tarafında başlatılan soruşturma kapsamında Hafter ile ona bağlı askeri yetkililerin uçaklarla yaptıkları saldırılarda Hafter'a bağlı güçler 1 askeri öldürmekle suçlandı.
Kentin en yüksek mahkemelerinden bir olan askeri mahkemede görülen bir davada, gerçekleştirilen saldırıya ilişkin silahı güçlerin lideri Halife Hafter hakkında gıyabi idam cezası verirken, mahkeme heyeti, Hafterin dışında ona bağlı olarak görev yapan Saad al-Werfalli, Abdul Salam al-Hassi, Abdel Razek al-Nadori, Al-Mabrouk al-Ghazawi, Saqr Jrushi, Muhammed Mansour'da gıyaben idam cezasına çarptırıldı
MAhkemenin kararında hükümlüler için kesilen gıyabı idam cezasının kanunda belirtilen yasa ve emirlere göre uygulanmasının talep edileceği ve yine cezanın 'Askeri Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan 92'inci madde uyarında infazı gerçekleştirileceği aktarıldı.