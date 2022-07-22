Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!

Libya Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, üç ay süren bir aradan sonra bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başlayacağını bildirdi. Libya Ulusal Petrol Şirketi, üç aylık bir zamandan sonra petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladıklarını duyurdu. Şirket, Facebook sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada; Malta bandıralı petrol tankeri "Malata"nın İtalya'ya bir milyon varil ham petrol taşımak üzere Sidra petrol limanına demirlediği belirtildi.
5 petrol sahasında üretim başladı
Açıklamada, petrol üretiminin yeniden başladığı ve Vaha petrol şirketine ait petrol sahalarının açıldığı belirtilirken, ayrıca El-Huruç şirketine ait 5 sahada üretime başlandığı belirtildi. Huruç ve Arap Körfezinde petrol üretime başlanıldığı belirtildi. Ayrıca, normal bir üretim hızına ulaşılana kadar üretimin kademeli olarak artırılacağı da belirtilmektedir.
Kriz sona erdi
16 Temmuz tarihinde düzenlenen Libya Petrol Hilali Bölgesinde ki ortak basın toplantısında 3 aydır süren sorunun, kapalı olan petrol sahaları ve limanda ki krizin sona erdiğini petrol ihracatının yeniden başlanıldığını duyurdular.
Peki ne olmuştu?
17 Nisan tarihinden bu yana Libya'da güvenlik sorunları sebebiyle petrol ihracatında aksaklıklar, sorunlar yaşanmaktaydı. 19 Haziran tarihinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı yazılı açıklamada bulunmuştu. Yaptığı açıklamalarda petrol üretiminde büyük sorunlar yaşandığını, düşüler gerçekleştiğini belirtmişti.
100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştü
Petrol sahalarının ve limanların kapalı olmasından dolayı protestolar arttı. 3 petrol sahasındaki üretim toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü görüldü.
Petrolde ki sorunlar geçim sıkıntısına neden oluyor
Libya milli gelirinin büyük bir kısmını petrollerden sağlamaktadır. Bu nedenle ülkede yaşanılan sorunlar geçim sıkıntısını da olumsuz olarak etkilemektedir.
Hedef: 1,6 milyon varil
Libya, normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üretmektedir. 2025 yılına kadar 1,6 milyon varile çıkılması hedeflenmektedir.