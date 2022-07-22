Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!







5 petrol sahasında üretim başladı







Kriz sona erdi

Peki ne olmuştu?

100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştü

Petrolde ki sorunlar geçim sıkıntısına neden oluyor

Hedef: 1,6 milyon varil

Libya Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, üç ay süren bir aradan sonra bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başlayacağını bildirdi. Libya Ulusal Petrol Şirketi, üç aylık bir zamandan sonra petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladıklarını duyurdu. Şirket, Facebook sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada; Malta bandıralı petrol tankeri "Malata"nın İtalya'ya bir milyon varil ham petrol taşımak üzere Sidra petrol limanına demirlediği belirtildi.Açıklamada, petrol üretiminin yeniden başladığı ve Vaha petrol şirketine ait petrol sahalarının açıldığı belirtilirken, ayrıca El-Huruç şirketine ait 5 sahada üretime başlandığı belirtildi. Huruç ve Arap Körfezinde petrol üretime başlanıldığı belirtildi. Ayrıca, normal bir üretim hızına ulaşılana kadar üretimin kademeli olarak artırılacağı da belirtilmektedir.16 Temmuz tarihinde düzenlenen Libya Petrol Hilali Bölgesinde ki ortak basın toplantısında 3 aydır süren sorunun, kapalı olan petrol sahaları ve limanda ki krizin sona erdiğini petrol ihracatının yeniden başlanıldığını duyurdular.17 Nisan tarihinden bu yana Libya'da güvenlik sorunları sebebiyle petrol ihracatında aksaklıklar, sorunlar yaşanmaktaydı. 19 Haziran tarihinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı yazılı açıklamada bulunmuştu. Yaptığı açıklamalarda petrol üretiminde büyük sorunlar yaşandığını, düşüler gerçekleştiğini belirtmişti.Petrol sahalarının ve limanların kapalı olmasından dolayı protestolar arttı. 3 petrol sahasındaki üretim toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü görüldü.Libya milli gelirinin büyük bir kısmını petrollerden sağlamaktadır. Bu nedenle ülkede yaşanılan sorunlar geçim sıkıntısını da olumsuz olarak etkilemektedir.Libya, normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üretmektedir. 2025 yılına kadar 1,6 milyon varile çıkılması hedeflenmektedir.