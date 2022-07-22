DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 08:39

Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!

Libya güvenlik sorunu sebebiyle petrol ihracatında aksaklıklar yaşamaktaydı. Son bilgilere göre Libya tekrardan petrol ihracatına başladığını açıkladı. Peki Libya'da neler olmuştu? Neden petrol sahalarında petrol üretimi durduruldu? İşte ayrıntılar.

DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 08:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Libya'dan flaş karar: Libya petrol ihracatına tekrardan başladı!


Libya Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, üç ay süren bir aradan sonra bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başlayacağını bildirdi.

Libya Ulusal Petrol Şirketi, üç aylık bir zamandan sonra petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladıklarını duyurdu. Şirket, Facebook sayfasından paylaştığı yazılı açıklamada; Malta bandıralı petrol tankeri "Malata"nın İtalya'ya bir milyon varil ham petrol taşımak üzere Sidra petrol limanına demirlediği belirtildi.

5 petrol sahasında üretim başladı



Açıklamada, petrol üretiminin yeniden başladığı ve Vaha petrol şirketine ait petrol sahalarının açıldığı belirtilirken, ayrıca El-Huruç şirketine ait 5 sahada üretime başlandığı belirtildi. Huruç ve Arap Körfezinde petrol üretime başlanıldığı belirtildi.

Ayrıca, normal bir üretim hızına ulaşılana kadar üretimin kademeli olarak artırılacağı da belirtilmektedir.

lkibya

Kriz sona erdi

16 Temmuz tarihinde düzenlenen Libya Petrol Hilali Bölgesinde ki ortak basın toplantısında 3 aydır süren sorunun, kapalı olan petrol sahaları ve limanda ki krizin sona erdiğini petrol ihracatının yeniden başlanıldığını duyurdular.

Peki ne olmuştu?

17 Nisan tarihinden bu yana Libya'da güvenlik sorunları sebebiyle petrol ihracatında aksaklıklar, sorunlar yaşanmaktaydı. 19 Haziran tarihinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığı yazılı açıklamada bulunmuştu. Yaptığı açıklamalarda petrol üretiminde büyük sorunlar yaşandığını, düşüler gerçekleştiğini belirtmişti.

100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştü

Petrol sahalarının ve limanların kapalı olmasından dolayı protestolar arttı. 3 petrol sahasındaki üretim toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrole kadar düştüğü görüldü.

Petrolde ki sorunlar geçim sıkıntısına neden oluyor

Libya milli gelirinin büyük bir kısmını petrollerden sağlamaktadır. Bu nedenle ülkede yaşanılan sorunlar geçim sıkıntısını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Hedef: 1,6 milyon varil

Libya, normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üretmektedir. 2025 yılına kadar 1,6 milyon varile çıkılması hedeflenmektedir. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Son Haberler
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi geldi
Rusya'ya ait savaş uçağı İdlib'i vurdu! Ölü ve yaralılar var haberi...
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a geliyorlar
Tahıl sevkiyatı krizi çözüme kavuştu! İmza için bugün İstanbul'a...
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi? Sibel Can ile ilgili merak edilenler
Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi?...
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Şiddet görüyorum!
Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodları
Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta...
Megastar Tarkan'dan yeni şarkı! Yap Bi Güzellik şarkısı için geri sayım başladı. Şarkı ne zaman yayınlanacak? Yap Bi Güzellik şarkısı sözleri...
Megastar Tarkan'dan yeni şarkı! Yap Bi Güzellik şarkısı için geri...
AÖL sınavları başladı! AÖL giriş ekranı sorgulama! AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sona eriyor? AÖL nasıl kayıt olurum? AÖL giriş ekranı...
AÖL sınavları başladı! AÖL giriş ekranı sorgulama! AÖL 3. dönem...
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e konuşma izni vermediler!
Doktor Ekrem Karakaya'ya görevi başında öldürüldüğü için şehit unvanına layık görüldü
Doktor Ekrem Karakaya'ya görevi başında öldürüldüğü için şehit...
Sema Moritz kimdir? Jaz müziğinin dayeni Sema Moritz'in hayatı ve diskografisi...
Sema Moritz kimdir? Jaz müziğinin dayeni Sema Moritz'in hayatı ve diskografisi...
Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!
Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş...
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları...
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira...