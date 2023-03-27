Lice'de 14 yaşındaki çocuğa polis işkencesi: Mahkeme 5 polis hakkında kararını verdi!













VALİLİK: PROVOKASYON AMACI İÇEREN ÇARPITMALAR MEVCUT

3 POLİS MEMURU TUTUKLAMA KARARI

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mart Nevruz'da Lice ilçesinde zorla araca bindirilerek tutuklanan 14 yaşındaki Y.D. mahalleye 7 km zorla götürülerek İstiklal Marşı ve gençliğe hitabe söyletmeye çalışıldığı iddiasına karşılık olarak bir soruşturma başlattı. Dövülerek hastaneye kaldırılan çocuğa işkence yapıldığı iddialarını soruşturmak üzere gözaltına alınan A.O, H.Ç ve G.B isimli polisler ifadelerini verdiler. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından polislerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. İki soruşturma tamamlanana, müfettiş raporları düzenlenene ve adli ve idari deliller elde edilene kadar ihtiyati tedbir olarak polisler görevden uzaklaştırıldılar. ,Polis hakkında "bedensel ve zihinsel olarak savunmasız çocuğa işkence ve istismar, hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hakaret, kasten yaralama" suçlarından soruşturmaları yürütüldü.Diyarbakır Valiliği de beş polis memurunun açığa alınmasına ilişkin yazılı tebligat yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, Lice'de Nevruz olaylarında 5 çalışanın 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasının asılsız beyan ve provokasyon amacı taşıyan bir durum olduğu belirtildi. Açıklamanın içeriğinde; "Y.D.'nin dövülerek hastanede tedavi altına alındığını ve ertesi gün taburcu edildiğini belirten basın açıklamasında, "Lice Başsavcılığı aynı gün ve 25 Mart'ta soruşturma açtı. Lice İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tutuklanarak adliyeye sevk edildi.Ayrıca bahsi geçen 5 çalışan görevden alınarak haklarında idari soruşturma açıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı.Mahkemeye sevk edilen beş polis memurundan üçü, hak sahibi kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmak ve hak sahibi kişiyi kasten yaralamak suçlarından tutuklandı ve cezaevine konuldu. Diğer iki polis memurunun ise serbest bırakılmasına karar verildi.