Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini önden verdi













Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan başladı. Değişikler var, değişen kadrolar ve yüzler var. Değişmeyen tek şey var: Lider Arsenal. Kırmızı Beyazlılar, kazanmaya, kazanırken zevk vermeye devam ediyor. Mikel Arteta ve öğrencileri, sezonun ilk 16 haftasında muazzam bir performansa imza atmıştı. İnsanlar, Arsenal'ı 'Mini Manchester City' diye tanımlıyor. Zira, takımın teknik patronu Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı. Yaz döneminde de City'nin iki oyuncusu Londra'nın yolunu tuttu: Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko. Tam bu noktada Dünya Kupası arası, onları yavaşlatır mı diye düşünülürken Arsenal, bıraktığı yerden devam etti. Mesajı net verdiler: "Sakin olun biz buradayız." Genç çekirdeğine rağmen kusursuza yakın top oynayan Londra ekibi, yine yenik duruma düştüğü maçta reaksiyon verip üç puana uzandı.Tribünde Arsene Wenger, yüksek ihtimal gururlu bir baba gibi Arsenal'ı izlemiştir. Öyle ki efsane isim, ayrıldığı 2018 yılından bu yana ilk kez Emirates'e adım attı. Wenger'in eski öğrencisi Mikel Arteta da eski hocasını unutmadı. Arteta, "Onun varlığı ile bu kulübün varlığı arasında bir sevgi bağı var. Umarım bugün burada geride bıraktıklarına dair bir şeyler hissediyordur zira buradaki herkes için büyük anlam ifade ediyor" şeklinde konuştu. Premier Lig tarihinde ilk 10 hafta 9 galibiyet alan beş takımdan dördü sezon sonunda ipi göğüsledi. Bir tek 1995-1996 sezonunda Newcastle United şampiyon olamamıştı. Arsenal'ın önünde de uzun ve güzel bir yol var. Belki de bir başarı hikâyesinin ilk satırları bu sezon yazılıyor. Karşılarında bir anomali var ancak insan "Neden olmasın" demeden de edemiyor... Onları bu sezon en güzel tanımlayan şarkı sözünü ise yıllar önce Tolga Akdoğan yazmış. "Ne eksik, ne tamız. Bu bizim zamanımız..."