SPOR
18 Aralık 2021 - 19:07

Lider Trabzonspor, zirvedeki yerini korudu: Trabzonspor 2 - Hatayspor 0

Süper Lig'in 17'inci hafta maçında Hatayspor'u konuk olarak ağırlayan lider Trabzonspor, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 uenerek sahadan galip olarak ayrıldı.

SPOR
18 Aralık 2021 - 19:07
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Lider Trabzonspor, zirvedeki yerini korudu: Trabzonspor 2 - Hatayspor 0
Spor Toto Süper Lig'in zirvesine yerleşen ve kendi evindeki 5 karşılaşmada karşı takıma puan vermeyen lider Trabzonspor, 17'nci hafta maçında da sıralamayı bozmadı ve kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçı 2-0 aldı. Medical Park Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Bordo-Mavili ekip, 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Cornelius'un golleriyle karşılaşmadan galip olarak ayrıldı.








Geçtiğimiz hafta ligde ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor, 17. hafta maçında kendi evinde maçı kazandı ve aldığı 3 puan ile birlikte Lig'deki puanını 42'ye yükseltti. Trabzonspor bu puanla zirvedeki yerini korurken zirve takibinde olan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.



Süper Lig'in 18'inci hafta maçlarında ise lider Trabzonspor Altay deplasmanına gidecek. Hatayspor ise kendi evinde Konyaspor'u konuk edecek.

 
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