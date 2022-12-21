Lider Türk Telekom, Karadağ deplasmanında Buducnost'un konuğu...













Hiç şüphesiz Avrupa kıtasının bu sezonki en flaş ekibi uzak ara Türk Telekom. Erdem Can ve öğrencileri, hem ligde hem de Avrupa'da zirvenin tek sahibi.Temsilcimiz Türk Telekom, bu akşam EuroCup'ın 9. maç haftasında Buducnost'un konuğu olacak. 8 maç sonunda aldığı 6 galibiyetle zirvede yer alan Ankara ekibi, grup üçüncüsü Buducnost ile zorlu bir maça çıkacak. Türk Telekom, bu sezon deplasmanda çıktığı 3 maçı da kazandı. Temsilcimiz ikinci hafta Almanya deplasmanında Hamburg'u mağlup etti, daha sonrasında Polonya seyahetinde Slask Wroclawı geçen Türk Telekom, çıktığı son deplasman maçında komşu Yunanistan'da Promitheas'ı mağlup etti. Türk Telekom, hafta sonu kendi evinde Gaziantep Basketbolu 90-75 yenerek parkeden galip ayrılmıştı. Buducnost maçı sonrası Ankara ekibi, ligde Galatasaray NEF'in konuğu olacak. 24 Aralık'ta oynanacak ligdeki dev randevu 15:30'da başlayacak ve Sinan Erdem Spor Salonu maça ev sahipliği yapacak.