Lideri İtalya'da yakalandı! Bakan Soylu, 'Diyarbakır ve İstanbul'da büyük operasyon' diye açıkladı: Toplam 332 kişi gözaltında..







ZEHİR TACİRLERİNE 50. OPERASYON! SABAHA KARŞI EKİPLER DÜĞMEYE BASTI..





İSTANBUL'DA 131 ŞÜPHELİ YAKALANDI







Diyarbakır'da bugün saat 05.00 sıralarında 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, abah saatlerinde kameralar önünde operasyona ilişkin bilgiler verdi. Soylu daha sonra İstanbul'daki organize suç gruplarına yönelik operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonda yakalananlar dikkat çekti.Diyarbakır'da operasyonun sabah 04.45'te başladığını aktaran Soylu, "50. Kökünü Kurutma Operasyonu Diyarbakır'da sabah 04.45'te 2 bin 135 kişilik bir ekip arkadaşımızla operasyon başladı. Polis teşkilatımız, 20 polis köpeği ve Uçağımız bu noktada 201 şüpheli tutuklandı” dedi ve konuşmasını "Kahraman arkadaşlarımız, başta Diyarbakır'da yaşayan gençlerimiz olmak üzere ülkemizin başka yerlerine uyuşturucu madde satışı, üretimi ve kaçakçılığı yapmak suçundan bu suç kapsamına giren 8 aylık izleme ve teknik soruşturma sonucunda 201 zanlıyı tutukladı." şeklinde sürdürdü.İstanbul'da düzenlenen operasyonla ilgili bilgiler veren Bakan Soylu, sabah uzun süredir izlenen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soylu, İstanbul'daki operasyonla ilgili şunları söyledi: "Uzun süredir takip edilen organize suç örgütü ile ilgili bu sabah İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyon kapsamında aynı örgüte mensup 161 zanlıdan 131'i tutuklandı, başı suç örgütü kırmızı bültenle aranmadan birkaç ay önce İtalya'da tutuklandı. Bu aktivite iki aşamada gerçekleşti. Operasyonda 7 Kalaşnikof, 20 tabanca ile birlikte 6 tüfek, 2 çelik yelek ile çok sayıda suikast ve suç aleti ele geçirildi. İstanbul polisini tebrik ediyorum."