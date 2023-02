Liderliğe doğmadan büyük bir adım atmış 3 büyük burçlar! Onları yenmek asla kolay olmayacak. İşte Zodyak'ın lider burçları...

DOĞUŞTAN LİDER 3 BURÇ

ASLAN BURCU









BALIK BURCU









BAŞAK BURCU

7'den 70'e bazılarının büyük bir ilgi, bazılarının ise hobi olarak ilgilendiği astroloji, MÖ 2500 yılı itibari ile Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Tarihin en eski kaynaklarına göre Sümerler'e ait olan çivi yazılı metinlerde rastlanan astroloji ve burçlar, günümüzde birçok kişinin ilgi odağıdır. Gök cisimlerinin tanrı olarak gören Mezopotamya geleneği ile daha erken döneme ait metin bulgularında yörüngedeki gezegenlerin ve burçların sabit yörüngede haraket ederek, yeryüzündeki hayatı doğrudan etkilediği yönünde inanöçları mevcuttu. Yaygın inanca göre birey hangi burç ile doğarsa, o burca ait gezegenin tanrının etkisinde olurdu.Liderlik her ne kadar sonradan kazaılan bir unvan olsa da, bazı insanlar doğduğu ilk andan beri liderdir. Bu da tabii ki astrolojiye, yani burçlara dayanıyor. Koşullar ne olursa olsun sakinliği ve olayları kavrama, yönetme becerileri ile bazı burçlar lider olarak adlandırılır. Bu burçlara sahip insanların ise astrolojiye göre lider olması kaçınılmazdır. Astrolojiye göre doğuştan lider olarak adlandırılan burçlar nelerdir? İşte detaylar...Her ne kadar her insan bir diğerinden farklı olsa da bazı burçlara sahip insanlar neredeyse birbirleri ile aynı özelliklere sahip olabiliyor. Tabii astrolojik parametlere göre bazı etkenler ile aynı burca sahip 2 insan birbiirinin tam zıddı olabilir. Ama bazı burçlara sahip insanlar var ki, onların doğuştan gelen ışıltısı, cazibeleri, kendine has duruşlarını ve belki de asi tavırlarını görmemek imkansızdır. Peki bunlar hangi burçlardır? Bunlar tabii ki Aslan, Balık ve Başak burcu...Masallarda ve çizgi filmlerden de bildiğimiz üzere ormanın hep ve tek bir kralı vardır. Bu da tabii ki Aslan'dan başkası değildir. O heybetli duruşu altında ne kadar korku saçsa da aslında yumuşak bir kalbi vardır. Astroloji de her ne kadar kibir ve asiliği ile dikkat çekse de, Aslanlar bir o kadar sevecen, iyimser, yeri geldiğinde ise masaya yumruğu koyarak tüm otoriteyi eline alır. Cana yakınlığı ile dikkat çeken Aslan burçları, iş ortamında ise bu yakınlık göstergeleri ile insanları anlar, motivasyon kaynaklarına göre aksiyon alır, problemleri kıvrak zekası ile hızlıca çözer. Bu da onları lider tahtına koymaktan başka çare bırakmaz. Lider olarak doğan bu burca sahip kişi, etrafındaki kişiler tarafından da oldukça sevilir.Su Grubu burçların parlayan yıldızı olan Balık Burcu, her ne kadar astrolojik haritanızda olmasa da yıl içerisindeki gezegen haraketleri ile tüm burçları kendine çekmesi ile bilinir. Kedilerden sonra bulundukları kabın şeklini alan, ortama kolayca ayak uyduran ve bu konuda da çevresindekilere yardım eden Balık Burçları, yardımsever kişilikleri dışında, bilge ve yaratıcı kişilerdir. İş dünyasında ise yaratıcı kişilikleri ile ürettikleri projeler ile fark katarak, sıcak tavırları ile topluluğu peşinden sürükler. Sanatçı ruhları ile her ne kadar ofis ortamı işlerde bu burçları göremesek de iş dünyasının en sevilen ve en çok aranan kişileridir. Sezgisel yetenekleri oldukça yüksek olan bu burç, eline bir iş aldığında kolaylıkla yapar.Kendine has edasıyla iş dünyasında da adından sıkça söz ettiren bir diğer burcumuz Başak Burcu, bu dünyaya patron olmak için gelmiş diyebiliriz. Çalışkan kişiliği ile dikaktleri üzerine geçen bu burç, gurur duyulabilecek bir iş ortaya çıkarmak için varını yoğunu ortaya koymaktan çekinmez. Değişimden asla çekinmeyen Başak'lar, ortama sağladıkları uyum ile bilinirler. Başak Burçları özel hayatlarında da titiz, düzenli ve pratik olmaları ile bu alaışkanlıklarını iş dünyasında da sergilemekten çekinmez, kıvrak zekaları ile ayrınları hızlıca toparlar ve mükemmel bir iş ortaya koyarlar. Seçici ve yüksek standartlara sahip olan Başak Burçları, iş dünyasının adeta yıldızlarıdır.