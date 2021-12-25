SPOR
25 Aralık 2021 - 17:03
Güncelleme: 25 Aralık 2021 - 17:08

Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya çıkacak

Bugün kendi sahasında Başakşehir’i ağırlayacak olan lider Trabzonspor, bugünkü maçına tarihi rekora imza atmak için çıkmaya hazırlanıyor. Bugün saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede rakibinde puan almayı hedefleyen Trabzonspor, ligin en çok puan toplayan takımı olarak adını tarihe yazdırmayı planlıyor.

SPOR
25 Aralık 2021 - 17:03
Güncelleme: 25 Aralık 2021 - 17:08
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Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor rekora imza atmak için sahaya çıkacak
Süper Lig’in 19’uncu hafta maçında lider koltuğunu kimseye kaptırmayan Trabzonspor, kendi evinde Başakşehir’i konuk edecek. İyi hazırlandığı maçta yine bir 3 puan peşinde olan Trabzonspor, bu baçı da alması halinde Süper Lig’in en çok puan toplayan takımı olarak bugün adını futbol tarihine yazdıracak.







Süper Lig'de hızlı bir çıkış yapan ve aldığı maçlarla ligde fırtınalar estiren aynı zamanda da zirvede kimseyi yanına yaklaştırmayan Trabzonspor, Emre Belözoğlu ile küme düşme hattından kurtularak ligde 3. sıraya kadar çıkan Başakşehir ile bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.


Türk futbol tarihinde yeni bir rekora imza atmak için sahaya inecek olan Trabzonspor, sezon boyunca elde ettiği 14 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet ile birlikte topladığı 45 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir karşısında da sahadan puanla ayrılmayı hedefleyen bordo-mavili ekibin 3 puan alarak Beşiktaş'ın daha önceden aldığı 44 puanı egale etmeyi hedefliyor.
 
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