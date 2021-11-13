Ligin tecrübeli hakemlerinden Serkan Tokat, istifa etti!

Süper Lig takımlarından Gaziantep ve Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada maçı 5 dakika erken bitirmesi sonrası eleştiri yağmuruna tutulan hakem Halis Özkahya, görevinden istifa ederek ayrılmıştı. Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) istifasını sunan Özkahya'nın ardından kurul bir istifa şokuyla daha karşılaştı.MHK'nın Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerine kadrodan yer alan Koray Gençerler, Mustafa Öğretmenoğlu ve Serkan Tokat’ın davet edilmediği öğrenilirken, yaşanan bu gelişme sonrasında ligin tecrübeli hakemlerinden biri olan Serkan Tokat’ın da hakemliği istifa ederek bıraktığı bildirildi.