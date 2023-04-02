Limonu böyle saklayanlar çok üzülecek! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki: Bir daha asla yapmayacaksınız

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Birçok insan aldığı sebze ve meyveleri uzun süre tüketmiyor bu yüzden de o malzemeler dolapta çürüyor ve çöp haline geliyor. Bunun önüne geçebilmek için ise, doğru şekilde saklamak önemli. Uzmanlar sebze ve meyvelerin nasıl bekletilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.Aldığımız zaman çok kullanılmadığı takdirde çabuk bozulabilen ve israf olan sebzeler arasında limon da var. Doğru şekilde saklanan limon, bir aydan fazla şekilde bozulmadan dayanabilir. Hava geçirmez bir kap içerisinde saklanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, olması gerektiği gibi olgun olmayan, rengi yeşile dönük olan limonlar tezgah üzerinde bekletilmeli ve rengi sarıya döndüğünde dolaba alınmalıdır. Uzmanlar, buzdolabında saklanan limonların tazeliğini koruduğunu, tadının da daha tatlı olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra yarısı kullanılan ve diğer yarısı bekletilmek üzere dolaba koyulan limonun bozulma süreci daha hızlıdır. Bunu yavaşlatmak için ise, yarım kalan limonun üzerine streç film geçirilerek kapaklı bir kabın içerisine koyulduktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Limon suyu ise, kapaklı bir cam şişe içerisinde saklanmalı, hava almamalıdır.