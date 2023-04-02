SAĞLIK
02 Nisan 2023 - 00:15

Limonu böyle saklayanlar çok üzülecek! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki: Bir daha asla yapmayacaksınız

Çoğu kişinin doğru bildikleri şeyler yanlış çıktı. Uzmanlar bazı sebzelerin yanlış şekilde bekletildiğini bu sebeple de zararlı olabileceğini açıkladı. Sebze ve meyveler bozulmadan nasıl saklanacak? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK
02 Nisan 2023 - 00:15
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Limonu böyle saklayanlar çok üzülecek! Öyle bir zararı ortaya çıktı ki: Bir daha asla yapmayacaksınız


Birçok insan aldığı sebze ve meyveleri uzun süre tüketmiyor bu yüzden de o malzemeler dolapta çürüyor ve çöp haline geliyor. Bunun önüne geçebilmek için ise, doğru şekilde saklamak önemli. Uzmanlar sebze ve meyvelerin nasıl bekletilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.

bozulan limonlar

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR



Aldığımız zaman çok kullanılmadığı takdirde çabuk bozulabilen ve israf olan sebzeler arasında limon da var. Doğru şekilde saklanan limon, bir aydan fazla şekilde bozulmadan dayanabilir. Hava geçirmez bir kap içerisinde saklanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, olması gerektiği gibi olgun olmayan, rengi yeşile dönük olan limonlar tezgah üzerinde bekletilmeli ve rengi sarıya döndüğünde dolaba alınmalıdır. Uzmanlar, buzdolabında saklanan limonların tazeliğini koruduğunu, tadının da daha tatlı olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra yarısı kullanılan ve diğer yarısı bekletilmek üzere dolaba koyulan limonun bozulma süreci daha hızlıdır. Bunu yavaşlatmak için ise, yarım kalan limonun üzerine streç film geçirilerek kapaklı bir kabın içerisine koyulduktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Limon suyu ise, kapaklı bir cam şişe içerisinde saklanmalı, hava almamalıdır. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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