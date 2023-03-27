Limonu sıktıktan sonra kabuğunu sakın çöpe atmayın! Öyle bir faydası keşfedildi ki: Yıllarca hep boşa gitmiş!













LİMON KABUĞUNUN KULLANIM ALANLARI...

Limon, C vitamini açısından çok güçlü bir besin olmasına ve kişinin C vitamini ihtiyacını karşılamasına rağmen limonun insan sağlığına olan faydaları da oldukça fazladır.Birçok kişi limonun kendisi kadar faydalı olan limon kabuklarını atsa da limon kabuğunun faydaları limondan daha iyidir. Limon kabukları, yüksek vitamin, lif ve mineral içeriği nedeniyle mükemmel bir şifa kaynağı olsa da, limon kabuklarını takdir etmek çok daha sağlıklıdır.Limon kabuğu oldukça faydalı ve faydalı bir besin olsa da limon kabuğunu atmak yerine kullanmak çok daha sağlıklı. Cilt yüzeyindeki sivilcelerin tedavisine yardımcı olan limon kabuğu, aynı zamanda cilt yüzeyindeki koyu halkaların açılmasını da destekler. Antioksidan açısından zengin olan limon kabuğu, sararmış tırnakları onarmada da oldukça başarılıdır. Bitki çayına eklediğinizde içindeki vitaminler çaya aktarılır ve kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Limon kabuğu temizlik amaçlı ve oda kokusu olarak da kullanılabilir. Limon kabuğunu çöpe atmak yerine doğru koşullarda muhafaza etmek ve kademeli olarak istenilen bölgelerde kullanmak hem sağlığınıza hem de bilinçli tüketiciye büyük katkı sağlayacaktır.