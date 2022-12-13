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13 Aralık 2022 - 11:17

Lionel Messi için Barcelona iddiası! Dünya Kupası sonrası imza atabilir

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile yarı finale yükselen Lionel Messi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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13 Aralık 2022 - 11:17
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Lionel Messi için Barcelona iddiası! Dünya Kupası sonrası imza atabilir


Dünya Kupası'nda takımını sırtlamaya devam eden PSG'li yıldız için ortaya atılan iddia ise herkesi şaşkına çevirdi.

Ortaya çıkan iddialara göre Lionel Messi, 2023 yazında Barcelona'ya dönebilir.



Arjantinli yıldızın sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılıp Barcelona'ya geri dönebileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Lionel Messi'nin dönüşü ile o bölgede oluşacak boşluğu yine Barcelona'dan doldurmayı hedefleyen PSG'nin Ousmane Dembele için harekete geçmesi bekleniyor.

2023 yazında Fransa devi PSG ile kontratı son bulacak olan Arjantinli yıldız sözleşme uzatma konusuna sıcak bakmıyor.

lionel messi barcelona

Messi yuvasına geri dönebilir

Futbolu başladığı yerden bitirmek isteyen Arjatinli golcü, tüm fedakarlığı yapmaya hazırlanıyor.

Messi'nin, Barcelona'ya transferi durumunda Katalan ekibi oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Futbola 2004-2005 yılında Barcelona'da başlayan Lionel Messi aralıksız 17 sezon boyunca Katalan devinin formasını giydi.

Barcelona kariyerinde 778 maça çıkan Lionel Messi bu maçlarda, 672 gol, 230 asistlik performans sergiledi.

Messi, Barcelona kariyeri boyunca 79 sarı kart görürken, sadece bir tane kırmızı kart gördü.

Lionel Messi PSG forması ile de 53 maça çıkarak 23 gol, 28 asistlik katkı verdi.

Messi PSG forması ile 1 tane sarı kart görürken, kırmızı kart görmedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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