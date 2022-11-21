Lionel Messi: Katar'daki Dünya Kupası benim son şansım







Zorlu turnuva öncesi gözler Messi'de!







Katar'da oynanacak olan FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde tüm gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, oynayacakları Suudi Arabistan karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.Lionel Messi, Dünya Kupası'nın kendileri adına açılış karşılaşmasında Arjantin ve Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geleceği mücadele öncesi açıklamalarda; ' Bu turnuva için çok iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Sağlığım gayet yerinde, Dünya Kupası için çok iyi geliyorum. Benim adıma son Dünya Kupası olacak o yüzden benim için ayrı bir anlam taşıyor. Arjantinli olmayan taraftarlar bile bu turnuvada bizi destekleyecek. Dünya Kupası benim için bir hayal ve bu hayali gerçekleştireceğime dair olan inancım tam... ' ifadelerini kullandı.