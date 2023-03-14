KAMU PERSONELİ
14 Mart 2023 - 09:30

Lise diplomanız varsa bu iş size göre! Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz personel alımını başlattı!

İş arayanlara bir müjde haber de Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlık sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Pozisyonlar için ilanlar yayımlandı. Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

KAMU PERSONELİ
14 Mart 2023 - 09:30
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Lise diplomanız varsa bu iş size göre! Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz personel alımını başlattı!
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Yeni yayınlanan personel alımı genelgesine göre Dışişleri Bakanlığı'nın iç eksikliklerinin giderilmesi için yurt dışından personel alımı yapılacak. Yayınlanan duyurudan bilgileri sizlerle paylaşacağız. 

dışişleri bakanlığı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan Sayılı Personel Alım Kontenjanı'na göre, alım Oslo'daki Norveç Büyükelçiliği'nde yapılacak. Türk vatandaşı olan adayların başvurularından toplam 1 adeti kabul edilecektir. 



norveç

Bakanlık  sözleşmeli sekreter pozisyonu için en az lise mezunu adayları işe alacak. Buna göre adayların "en az lise veya dengi bir okul ve Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen dengi yabancı okullar" koşulunu sağlaması gerekiyor. Norveç'te alım yapıldığı için Norveççe bilmek isteyenler için avantajlıdır. Ancak Türkçe ve İngilizce bilgisi zorunludur. Yaş olarak 41 yaşını doldurmamış adaylar başvurabilir. Uygun adayların başvuruları 10 Mart 2023 tarihinde başlayacak olup, başvuruların en geç 24 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru sahipleri başvurularını yalnızca Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu Alımları sekmesi ve Kariyer Kapısı'ndan yapabilmektedir.(isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr).

 

 

 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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