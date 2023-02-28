Lise diploması olan İş Bankası'nda işe girecek! Sınavsız mükalatsız çok sayıda personel alınacak. İş Bankası personel alacağını duyurdu. Personel ve şoför alımı için yapılacak başvurularda lise mezuniyet şartı aranıyor. Mülakat olmadan yapılan alımlar için detaylar merak ediliyor. İşte merak edilen başvuru detayları ve diğer koşullar... İş Bankası bir iş ilanı yayınlandı. Bünyesinde çalıştırılmak üzere personel ve şoför alacak olan banka en az lise mezuniyet şartı arıyor. Başvurular dijital ortamda yapılacak. KPSS şartının da aranmadığı personel alım ilanı bölgelerdeki eksikliklere göre alınacaktır. İşte diğer ayrıntılar...
İŞ BANKASI PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI
İş Bankası bünyesinde görevlendirilmek üzere şoför alım ilanını duyurdu. Başka personel alım ilanları da bulunan banka başvuru ayrıntılarını paylaştı. Öncelikle bu ilana başvurmak için belirtilen şartlardan biri olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı olduğu açıklanan ilana göre başka şartlar da aranıyor. En az lise mezunu ve KPSS şartsız, mülakatsız alımların ise detayları açıklandı. İşte o ayrıntılar...
Başvuru yapacak adayın 29 yaşından gün almamış olması. Psiko teknik belgesinin 2023 yılının son ayına kadar geçerliliği bulunması şartıyla adayda bulunması gerekiyor. Başvuracak adayın SRC 1, SRC 2, SRC 3 ve SRC 4 belgelerinden en az birine sahip olması gerekiyor. Ehliyet talepleri de farklılık gösteriyor. Başvuru için 2021 sene öncesi en az B sınıfı ehliyet aranırken, 2017 sonrası ehliyete sahip olan adaylardan D1 sınıfı ehliyet talep ediliyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde çalışmaya engel bir sağlık durumunun olmaması da açıklanan ilan şartlarında belirtiliyor. Banka aynı zamanda diğer personel alım ilanlarını da paylaşıyor. Başka bölümlerde görevlendirilmek üzere personel alacağını duyuran banka Hazine uzman yardımcısı, kredi ve uzman finansmanı, ekonomi uzmanı, muhasebe gibi bölümlerden de alımlar yapıyor. Açık kadrolara ve alanlara başvuru linki ise şu şekilde yer alıyor. BAŞVURU LİNKİ