Lise diploması olup iş arayanlara müjde! 18-31 yaş arası bekçi alımı başlatıldı: İki şartı var!

Memur olarak görev almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber
verildi. 17 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan jandarma bekçi alım ilanı paylaşıldı. Bekçi alım ilanı başvurusu yapan adayları sevindirecek bir haber verildi. Söz konusu alımın yapıldığı birimler, 2023 şartları ve bildirim tarihi gibi detayları paylaşıldı.
2023 bekçi alımı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar…
Söz konusu Bekçi Alım Yönetmeliği'ne göre, bekçi adaylarının çalışacağı alanlar belli oldu. Bu kapsamda alımlar • Bakanlık: İçişleri Bakanlığı, • Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığı, • Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığı, • EGM: Emniyet Genel Müdürlüğünü, • JSGA Başkanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı,
EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARINA BEKÇİ ALIMI:
İllere göre alım, atama organizasyonu, başvuru, sınav tarihleri ve sınavla ilgili diğer hususlara göre polis ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilecek çarşı ve mahalle bekçisi sayısına ilişkin bilgilere Başkanlık ile JSGA Başkanlığı tarafınca düzenlenen Sınav Başvuru Kılavuzları Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kurumların internet sitelerinde yayınlanır.
2023 YILI BEKÇİ ALIMI KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?
Polis Akademisi tarafından Ocak ayında yayınlanan bekçi alım duyurusunda sadece 1.250 kişinin işe alındığı anlaşıldı. Resmi yayında bu amaçla yayınlanan talimatla birlikte Yeni Bekçi alımlarının farklı kuruluşlara yapılacağını görüyoruz. Bu konuda jandarma ve JSG yeni bekçi alımı yapıyor, bu nedenle kotanın en az 10 bin kişi olması bekleniyor.
KADIN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
Şimdiye kadar bekçi alımlarında kadın istihdamı düşünülmemişti. Ülke genelindeki alımlarda ilk kez kadın bekçi alımı bekleniyor. Ancak duyuruların 2023'te mi yoksa 2024'te mi yapılacağı belli değil. İlk olarak 81 ilin genelinde açıklanması bekleniyor. Ancak yayınlanan kararnameye göre "erkek başvuru sahibinin askerlik hizmetini tamamlamış olması" şartı dikkat çekti. Daha önceki durumlarda, doğrudan koşul "askerlik hizmetini tamamlamış" idi.
ÇARŞI MAHALLESİ BEKÇİ ALIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Bekçi alımı başvuru şartlarında yayınlanan son yönergede herhangi bir değişiklik yapılmadı. Adayların genellikle "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, kamu haklarından yoksun bırakılmamak, sağlıkla ilgili görevlerini yerine getirmesine engel olmamak, alkol veya uyuşturucu madde tedavisi veya tedavisi görmemek, yasal durumu silah taşımayı engellememesi." Gibi şartlar aranmaktadır.
BAŞVURUNUN ÖZEL KOŞULLARI
• En az lise mezunu olması, • 18 yaşını doldurmamış ve 31 yaşından küçük olması, • Erkek adaylar için başvuru sonunda askerliğini yapmış olmak, • Başvuru tarihinden itibaren son bir yıl içinde başvurunun yapıldığı ilde ikamet ediyor olmak.
BAŞVURU METNİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Güvenlik görevlisi alım ilanı adayların merakla beklediği ilanlar arasında yer aldı. Özellikle ülkemizde yaşanan afetler sonrasında gördük ki ülkemizin çok sayıda güvenlik personeline ihtiyacı var. Askerler, bekçiler ve güvenlik güçleri önemli rol oynadı. Bu kapsamda bekçi alımı yakın zamanda yapılması bekleniyor.