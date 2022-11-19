Lise kademesinde yeni dönem startı verildi: MEB'den 81 ile başvuru kılavuzu!













BU AY SONUNDAN İTİBAREN PİLOT UYGULAMA YAPILACAK

"LİSE ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK ÇALIŞMALAR YAPMAYI ÖĞRENECEKLER"

Öğrencilerin konferans, yuvarlak masa, seminer gibi bilimsel konferanslar düzenlemelerine ve birçok alanda uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmalarına olanak sağlayan “Bilimsel Uygulama Programı” kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderildi. Fen Bilimleri Uygulama Programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturuldu. Lise kademesinde okuyan öğrencilerinin bilimsel konferanslar düzenlemelerine ve uygulamalı bilimlerde araştırma yapmalarına olanak tanıyacak ve bu ayın sonunda başlayacak olan program Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Bayram, Isparta ve Samsun'daki liselerde pilot proje olarak uygulanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen program ile öğrencilerin bilim, teknoloji, çevre okul ve ekonominin yanı sıra eğitim sistemi, değer anlayışı ve Türkiye coğrafyası ve tarihi kültürü gibi alanlarda bilimsel olarak düşünme, araştırma yapma ve sunumunu hazırlayıp raporlama şeklinde akademik araştırmalar yapmaları teşvik edilmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve siyaset, altyapıları şekillendirecek ve farkındalık düzeylerini artıracak becerileri geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrenciler konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel alanda toplantı oluşturacak ve aynı zamanda bilimsel araştırmalar yapacaklardır.Biyomedikal cihaz teknolojisi, büyük veri ve veri madenciliğinin dışında ekolojik alandaki dengeler, e-ticaret, benzer teknolojilerle hibridizasyon, e uzay uçuşu, nanoteknoloji gibi konularda öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre sempozyumlar yapılacak. Programa il veya ilçe milli eğitim müdürleri, sosyal ve Anadolu liseleri, okul yönetici ve öğretmenleri ile birlikte üniversitelerde ilgili bölüm akademisyenleri katılacak. Ayrıca programla ilgili bazı üniversitelerle iş birliği gerçekleştirilecek.Bu ayın sonundan itibaren Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Bayram, Isparta ve Samsun Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler ile bir sonraki eğitim öğretim yılından itibaren tüm illerdeki okullarda uygulamalı fen bilimleri programları pilot olarak uygulanacak.Programı değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere her türlü desteği vermeyi amaçladıklarını ve öğrencileri hemen hemen her sürece dahil ederek öğrenmeye katkı sağladıklarını söyledi. Okul ve il düzeyinde iki aşamada gerçekleşecek programa göre konferans, seminer, çalıştay, bilgilendirme şenliği, forum gibi toplantıların düzenleneceğini söyleyen Bakan Özer, programın fen alanlarında gerçekleştirileceğini kaydetti.