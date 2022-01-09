Lise öğrencisine sınıf ortasında dayak

Gaziantep’te meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi'nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat döverek darp etti. Öğretmenin öğrenciyi darp ettiği anlar ise başka bir öğrencinin telefon kamerası ile kaydedildi.
Çekilen görüntülerde öğretmenin öğrenciye birkaç kez tokat atması yer alırken, sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye ise öğretmenin tekme atmasıyla görüntüler son buldu.
VALİLİK TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK
Öte yandan çekilen bu şiddet anları sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, olay ile ilgili görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Vali Gül yaptığı açıklamasında, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.
Çekilen görüntülerde öğretmenin öğrenciye birkaç kez tokat atması yer alırken, sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye ise öğretmenin tekme atmasıyla görüntüler son buldu.
VALİLİK TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK
Öte yandan çekilen bu şiddet anları sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, olay ile ilgili görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Vali Gül yaptığı açıklamasında, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.