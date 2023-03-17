Lise, ön lisans, lisans diploması olanlar dikkat! Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak: KPSS puan şartına dikkat!







Başvuru Şartları







Başvuru Tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında mimar, mühendis, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi ve bahçıvanın da bulunduğu çeşitli pozisyonlarda 165 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Alım, Bakanlık bünyesindeki personel açığını kapatmak için yapılıyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvurabilir.Başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, adli sicil kaydı bulunmamak ve erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilişiği bulunmamak yer alıyor.Son başvuru tarihi 17-31 Mart tarihleri arasında. Adaylar başvurularını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı üzerinden yapabilir. Adayların son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Son başvuru tarihi itibariyle ise 35 yaşını doldurmamış olmaları lazım. Adayların ayrıca 2022 yılında yapılan KPSS sınavından asgari puan şartını sağlamaları gerekiyor.