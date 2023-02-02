Lise, ön lisans, lisans mezunları! Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak! KPSS'den bu puanı alan başvursun







AÇILAN 157 KADRONUN KONTENJANA GÖRE DAĞILIMI







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KPSS ŞARTI VAR MI?

MÜLAKATSIZ PERSONEL ALIMLARI OLACAK!

KONTENJAN KOŞULLARI NELER?

Düzce Üniversitesi eleman alımı yapıyor 1 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan işe alım ilanına göre Düzce Üniversitesi'nin iç açığını gidermek için sözleşmeli personel alımı yapılıyor. İlana göre en az lise, lisans ve önlisans öğrencilerinden alım yapılıyor.Düzce Üniversitesi görevlileri 657 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çeşitli kadrolara alınmaktadır. İşte detaylar…Düzce Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre 157 sözleşmeli personel alımı var. Lise, yüksek lisans ve lisans eğitimine ilişkin kontenjanlar aşağıdaki gibidir; Lise Mezunu: 3 Diğer Sağlık personeli, 15 Hemşire, 47 Destek Personeli, Ön Lisans Mezunu: 20 Sağlık Teknikeri, 2 Destek personeli, 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 10 Büro personeli, Lisans Mezunu: 43 Hemşire, 4 Ebe, 1 Mühendis, 1 Psikolog, 1 Fizyoterapist,Düzce Üniversitesi Personel hakkında genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartlar uygulanır. Bu kapsamda erkek adaylar için "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kamu haklarından yoksun bırakılmayan, görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmadığı, erkek başvuru sahipleri için askerlik görevini yapmış olması" gibi şartlar aranmaktadır. veya askerlik hizmeti ile bağlantılı olmaması, güvenlik veya arşiv araştırması yapmaması." Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı veya aylık almamış olması şartı aranır.Üniversitenin sözleşmeli personel alımında KPSS şartları uygulanır. Bu kapsamda adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan, lisede P94, ön lisansta P93, ilkokulda P3 puan almaları gerekmektedir.KPSS puanı kullanılmakta ve adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmamaktadır. Bu kapsamda çalışanlar mülakatsız işe alınmaktadır.