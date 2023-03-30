Lise, ön lisans, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Üniversiteye KPSS puanıyla çoks ayıda sağlık personeli alınacak







İşe Alım Kontenjan Bilgileri







Adaylarda Aranan Şartlar

Mülakat Yapılmayacak

Başvuru Prosedürü

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 104 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite, aralarında hemşire, eczacı ve büro personelinin de bulunduğu çeşitli pozisyonlar için adaylar arıyor. Personel alım ilanlarının detayları aşağıda yer alıyor.Üniversite, farklı branşlarda personel alımı yapacak. Alım kontenjan bilgileri şu şekilde; Lise Mezunları: 40 destek personeli, 25 hemşireÖn Lisans Mezunları: 11 sağlık teknikeri, 1 diğer sağlık personeli, 2 büro personeli, 3 laborant, 3 teknisyen Lisans Derecesi Sahipleri: 5 hemşire, 2 eczacı, 2 spor uzmanı, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen Alınacak toplam sözleşmeli personel sayısı 5 büro personeli ve 2 diğer sağlık personeli olmak üzere 104.Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmiş olmaları lazım. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekli. Başvurdukları branşa göre özel şartlar da aranabilir.Üniversite, adayları 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan aldıkları puanlara göre değerlendirecek. Mülakat yapılmayacak.Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 28 Mart 2023 tarihinde başladı. 11 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Adayların başvuru işlemleri, internet sitesinden online olarak tamamlanmalı.