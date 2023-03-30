KAMU PERSONELİ
30 Mart 2023 - 15:15

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Üniversiteye KPSS puanıyla çoks ayıda sağlık personeli alınacak

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 104 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite, aralarında hemşire, eczacı ve büro personelinin de bulunduğu çeşitli pozisyonlar için adaylar arıyor.

KAMU PERSONELİ
30 Mart 2023 - 15:15
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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Üniversiteye KPSS puanıyla çoks ayıda sağlık personeli alınacak
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Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 104 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite, aralarında hemşire, eczacı ve büro personelinin de bulunduğu çeşitli pozisyonlar için adaylar arıyor. Personel alım ilanlarının detayları aşağıda yer alıyor.

 

İşe Alım Kontenjan Bilgileri



Üniversite, farklı branşlarda personel alımı yapacak. Alım kontenjan bilgileri şu şekilde;

Lise Mezunları: 40 destek personeli, 25 hemşire

Ön Lisans Mezunları: 11 sağlık teknikeri, 1 diğer sağlık personeli, 2 büro personeli, 3 laborant, 3 teknisyen

Lisans Derecesi Sahipleri: 5 hemşire, 2 eczacı, 2 spor uzmanı, 1 fizyoterapist, 1 diyetisyen

Alınacak toplam sözleşmeli personel sayısı 5 büro personeli ve 2 diğer sağlık personeli olmak üzere 104.

Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 104 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite, aralarında hemşire, eczacı ve büro personelinin de bulunduğu çeşitli pozisyonlar için adaylar arıyor.

Adaylarda Aranan Şartlar

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından geçmiş olmaları lazım. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlikle ilişkisi bulunmaması gerekli. Başvurdukları branşa göre özel şartlar da aranabilir.

Mülakat Yapılmayacak

Üniversite, adayları 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan aldıkları puanlara göre değerlendirecek. Mülakat yapılmayacak.

Başvuru Prosedürü

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 28 Mart 2023 tarihinde başladı. 11 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Adayların başvuru işlemleri, internet sitesinden online olarak tamamlanmalı.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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