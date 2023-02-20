Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Gazi Üniversitesi iş ilanlarını sıraladı: KPSS'den 50 almak yeter!

Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı







Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı

Mülakat Gerekmiyor







Adaylarda Aranan Şartlar

KPSS Şartı

Başvuru Süreci

Gazi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 289 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin bir ilan yayımladı. Pozisyonlar lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli rolleri içeriyor. İşe alım sürecinde mülakat yapılmayacak ve değerlendirmeler yalnızca KPSS puanlarına göre yapılacak, en yüksek puanlılara öncelik tanınacak. İşe alım süreci için başvuru süresi 17 Şubat'ta başladı ve 3 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.İşe alım ilanında lise mezunları için 5 teknisyen ve 1 hemşire pozisyonu da dahil olmak üzere çeşitli roller için açık pozisyonlar yer alıyor. Ön lisans mezunları ise 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 tekniker, 32 sağlık teknikeri ve 19 büro personeli pozisyonuna başvurabiliyor. Lisans mezunları ise 1 sağlık fizikçisi, 2 psikolog, 12 hemşire, 2 fizyoterapist, 2 diğer teknik hizmet personeli, 2 büro personeli, 1 biyolog ve 3 eczacı pozisyonlarına başvurabiliyor.İşe alım süreci herhangi bir mülakat süreci içermeyecek ve değerlendirme sadece KPSS puanlarına göre yapılacak. Değerlendirmeler en yüksek puandan başlayarak en düşüğe doğru kontenjan ve mezuniyet baz alınarak yapılacak.Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, işe engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için) yer alıyor. Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emekli aylığı almıyor olması gerekiyor.Adayların 2022 sınavından KPSS'den lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Ancak bazı pozisyonlar için en az 60 puan şartı aranıyor. Eczacı pozisyonları için herhangi bir KPSS puan şartı bulunmuyor.Adaylar, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden belgelerini yükleyerek online başvuru yapabilirler. Başvurular 17 Şubat - 3 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.