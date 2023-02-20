Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Gazi Üniversitesi iş ilanlarını sıraladı: KPSS'den 50 almak yeter!

Gazi Üniversitesi 289 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı
Gazi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 289 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin bir ilan yayımladı. Pozisyonlar lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli rolleri içeriyor. İşe alım sürecinde mülakat yapılmayacak ve değerlendirmeler yalnızca KPSS puanlarına göre yapılacak, en yüksek puanlılara öncelik tanınacak. İşe alım süreci için başvuru süresi 17 Şubat'ta başladı ve 3 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.
Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımıİşe alım ilanında lise mezunları için 5 teknisyen ve 1 hemşire pozisyonu da dahil olmak üzere çeşitli roller için açık pozisyonlar yer alıyor. Ön lisans mezunları ise 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 tekniker, 32 sağlık teknikeri ve 19 büro personeli pozisyonuna başvurabiliyor. Lisans mezunları ise 1 sağlık fizikçisi, 2 psikolog, 12 hemşire, 2 fizyoterapist, 2 diğer teknik hizmet personeli, 2 büro personeli, 1 biyolog ve 3 eczacı pozisyonlarına başvurabiliyor.
Mülakat Gerekmiyor
İşe alım süreci herhangi bir mülakat süreci içermeyecek ve değerlendirme sadece KPSS puanlarına göre yapılacak. Değerlendirmeler en yüksek puandan başlayarak en düşüğe doğru kontenjan ve mezuniyet baz alınarak yapılacak.