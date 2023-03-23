Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Yılın ilk polis alımı başlıyor: Şartlar tek tek sıralandı!







SENENİN İLK POLİS ALIMLARI BAŞLADI







Polis olma hayali kuran insanlar için senenin ilk polis alımı haberi müjdelendi. Peki başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.PMO tarafından bildirilen haberlere göre her sene 2 bin 500 kişilik polis alımları bu sene de başlıyor. Eğitimini tamamlayan polis adayları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlerine başlıyor. Ağustos ayında açılacak olan ilana başvuru yapabilmek için üniversite sınavına girilmesi gerekiyor. Adayların TYT puanının elinde olması gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, lise ve dengi bir okuldan mezun olunması, ÖSYM'nin başvuru yapılacak sene içindeki sınavına girerek en az 250 ve üzeri puan alınmış olması, şehit ve gazi yakınları için belirlenen puanın yüzde 80 oranının alınmış olunması, 18 yaşının doldurulmuş ve 26 yaşından gün alınmamış olması, boy ölçüsü, beden kitle endeksinin erkek adaylarda en az 1.67 boy, kadın erkeklerde en az 1.62 boy olarak belirlenmesi, erkek ve kadın adayların beden kitle endekslerinin 18.00-27.00 arasında olması gerekmektedir.Genelev, birleşme yeri, randevu evi gibi fuhuş evlerinde çalışılmamış ya da genel ahlak kuralları ile ilgili aykırı suçlardan dolayı ceza alınmamış ve hüküm giyilmemiş olması, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen bir suçtan hüküm giyilmemesi ve bir seneden fazla ceza alınmamış olması, affa bile uğrasa devlet düzenine, anayasal düzene karşı suç, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, cinsel suçlar sebebiyle ceza alınmamış olması gerekiyor; herhangi bir siyasi parti ile ilişiği olunmaması gerekiyor, alkol, uyuşturucu, uyarıcı madde sebebiyle tedavi görülmemesi, kamu haklarından mahrum edilmemesi, herhangi bir sebeple sağlık sebepleri hariç polislik eğitim kurumlarından çıkarılmamak, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, silah taşıma ile ilgili hukuki bir engel olmaması gerekmektedir. Bu sene Polis Fakültesi öğrenci alımları ilk kez yapılacak. TBMM tarafından 3 ay önce onaylanan ve kurulan Polis Fakültesi için alımlar YKS puanı ile yapılacak ve 5 senelik eğitim süreci sonrasında komiser yardımcısı olarak iş başı yapılacak. Bu sene ilk kez alım yapılacağı için 1000 kişilik alım yapılması bekleniyor. Alımların Ağustos ayında olması tahmin ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 10 bin polis alımı ile ilgili duyuru da yapılmıştı.