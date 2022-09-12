Lise ve ön lisans mezunları bu haber size! Kamuya en az 7 bin TL maaşla personel alımları başladı! 18-35 yaş sınırı var acele edin!

MEB Alım Yapılacak Kadrolar!

Alım Yapılacak Olan Kadrolardaki Nitelikler Ve Özel Şartlar

MEB Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

MEB Kamu Personeli Alımı Aylık Maaş Tablosu

Kamu kurumları personel alımı kapsamında işe kabul edilecek olan kişi ve kişilere 7 bin 458 TL maaşla iş imkanı sunulacak. Lise ve Ön Lisans mezunu olan kişilerin başvuruda bulunabileceği personel alımı ilanına başvuru yapabilme yaş aralığı ise 18-35 yaş olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi bünyesine yapılacak olan alımın detayları ise herkes tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek için 40 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartlarının neler olduğu açıklanırken, bununla beraber kimlerin bu alıma başvuru yapabileceği de belirtildi.12 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren personel alımı yapmaya başlayan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde lise ve Ön Lisans mezunu olanların arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılması planlanan kadrolar ise şu şekilde belirlendi: • Aşçı (erkek): 2 personel • Aşçı Yardımcısı: 4 personel • Temizlik personeli: Kadın 8 personel, Erkek 16 personel • Şoför (erkek): 10 personel1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 2. 2020 KPSS B grubu ilgili puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak, 5. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak, 6. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, 7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak, 9. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. MEB Kamu Personeli Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alınması planlanan kamu personeli alımı için başvuru yapılacak olan yerler ise e-devlet sistemi üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak. Alım için başvuruda bulunacak olan adayların başvuru işlemlerine 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren başlanılacak. Bu alım için başvuru yapılacak son gün ise 16 Eylül 2022 olarak belirlendi.Bu alıma başvuru yapacak olan adaylardan istenilen belgeler sistem üzerinden otomatik olarak eklenecektir. Fakat söz konusu bilgilerinde hatalar olan kişi ve kişiler bu durumda bilgilerini güncelleyerek düzeltme yapacaktır. Bu ilanda açılan pozisyonlar için denklik belgesine sahip olan kişi ve kişiler ise diğer belgeleriniz sekmesi üzerinden denklik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yükleyebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli olarak personel olan (4/B) pozisyonlarında görev yapmaktayken, kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme sürelerini doldurduklarını belgeli bir şekilde kanıtlayabilmeleri için eski kurumlarında alınan onaylı hizmet belgesini başvurusunda pdf veya jpeg formatında diğer bilgiler kısmından 4/B Hizmet Belgesi alanına yükleyerek durumlarını belirtmeleri gereklidir.