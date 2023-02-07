Lise ve ön lisans mezunlarına müjde: Üniversitelere çok sayıda personel alınacak







68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: GÜMÜŞHANE, TRABZON VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTELERİ İLANI







KPSS ŞARTI ARANIYOR!

Gümüşhane Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanan duyuru ile beraber 68 sözleşmeli personel alımı yapılacak.Gümüşhane Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Resmi Gazetede yayınlanan 68 personel alımı ilanına göre kamuya sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Bu alımlarda, ilanın tam metnine göre, 33 sözleşmeli personel alımı, 5 canlı model alımı ve 34 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. İlanlara göre, alımlarda adayların genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şartlarının sağlanması gereklidir.Ayrıca, 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 veya 60 puan almış olmak gerekmektedir.Sözleşmeli personel alımlarına başvurular 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, başvurular 15 gün sürecek ve başvurular sadece istenen belgelerle ilgili üniversitelere gerçekleştirilecektir. Gümüşhane Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayınlanan bu personel alımı ilanının başvuruları ile ilgili tüm detaylara www.gumushane.edu.tr, www.trabzon.edu.tr ve www.sdu.edu.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.