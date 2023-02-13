Lise ve önlisans mezunları dikkat! O üniversitede personel alımı başlatıldı







Üniversite 57 Personel Alımı Kontenjanları:

15 Büro Personeli,

1 Şoför,

26 Temizlik Personeli,

15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Düzeltme İlanı Yayımlandı!







Başvuru Şartları Ne Olacak?

Başvuru Eğitim Şartları ve Kontenjanlar Nedir?

















Yozgat Bozok Üniversitesi, bünyesindeki eksikliği kapatmak amacıyla 57 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından gerçekleştirilecek ve 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 4/B maddesi gereğince yapılacakt. Alım ilanı hakkında detaylı bilgi ve kontenjan dağılımı hakkında bilgi sunuyoruz.Yozgat Bozok Üniversitesi personel alım ilanında 10 Şubat 2023 tarihinde yapılan güncelleme ile 11 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelge ile kadroda değişiklik yapıldı."10/02/2023 tarihli ve 32100 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 1526/1-1 nolu 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanının 14 sıra numaralı Büro Personeli kadrosunun sehven “Lisans Mezunu olup, ISO 9001-2015 Kalite Dış Tetkik Görevlisi Sertifikasına sahip olmak” olarak yazılan ilan niteliği “Lisans mezunu olup, Kalite Yönetimi Sistemi Baş Tetkik Görevlisi Sertifikasına sahip olmak” olarak değiştirilmiştir."Adaylar için yapılacak değerlendirme sırasında mülakat yapılmayacak, sadece KPSS puanı dikkate alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları ve üniversitenin belirlemiş olduğu özel şartları yerine getirmiş olmalıdır. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamama, sağlık sorunları olmamama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilme, suç hükümlülüğü olmamama, askerlik yapmış olmama veya askerliği ile ilgisi olmamama gibi nitelikler bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS'den en az Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en geç 50 puan almış olmalıdır ve eğitim veya sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmalıdır.Başvurular ne zaman yapılacak? Kayıt işlemi bir ilan yayınlamakla başlar. Adayların sadece doğrudan istenen belgelerle 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Başvuru tarihi: 2/10/2023-24/2/2023 Nereye Başvurulur: Başvurular doğrudan Yozgat Bozok Üniversitesi Personel ve Organizasyon Daire Başkanlığı'na yapılır. (Adres: Yozgat Üniversitesi Bozok Erdoğan Akda Yerleşkesi İdari Birim Binası Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Departmanı / YOZGAT)