DÜNYA
05 Nisan 2023 - 12:40

Liste değişti... Forbes milyarderler listesi zirvesinde artık o isim var! Elon Musk birinciliği kaptırdı! Listeye Türkiye'den 26 isim girdi

Dünyada yaşayan milyonlarca insanın hayalidir, zengin olmak her yıl düzenli olarak yapılan Forbes dergisinin milyarderler listesi belli oldu. İşte detaylar…

DÜNYA
05 Nisan 2023 - 12:40
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Liste değişti... Forbes milyarderler listesi zirvesinde artık o isim var! Elon Musk birinciliği kaptırdı! Listeye Türkiye'den 26 isim girdi
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ABD merkezli iş gezisi dergisi olan Forbes her sene sürekli olarak dünyanın en zenginlerini açıklıyor. Bu yıl liste de kimler var? Kim listenin en başında? Detaylar haberimizde…

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FORBES MİLYARDERLER LİSTESİ AÇIKLANDI: DÜNYANIN EN ZENGİNİ ARTIK ELON MUSK DEĞİL! LİSTEYE TÜRKİYE'DEN 26 İSİM...



Forbes Milyarderler Listesi'ndeki iş insan sayısı bu sene 2.640'a geriledi, ancak toplam milyarder serveti 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara geriledi. Listede 26 Türk yer alırken Türk milyarderin toplam serveti 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Forbes Milyarderler Listesi'ne göre, şu anda 37. baskısında, dünya çapındaki milyarderlerin sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak üst üste ikinci yıl 2.640'a geriledi. Milyarderlerin serveti, ekonomik çalkantının kamu ve özel sektörü vurmasıyla 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara geriledi.

Elon Musk, Twitter'ı yüksek bir fiyata satın aldıktan sonra Tesla hissesinin düşmesinin ardından geçen yıl milyarderler listesinde birinci sıradan ikinci sıraya düştü. Elon Musk'ın net serveti, bir önceki yıla göre 39 milyar dolar azalarak yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı.

Listenin başında 211 milyar dolarlık servetiyle lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault bulunuyor. İlk defa listenin en başına Fransız bir vatandaş oldu.

254 KİŞİ ARTIK MİLYARDER DEĞİL

Toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybederken, milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti yıldan yıla azaldı. Milyarderlik unvanını kaybedenler arasında kripto cüzdanı FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried ve dolandırıcılıkla suçlanan FTX'in eski yöneticilerinden Gary Wang gibi müzisyen Kanye West gibi isimler dikkat çekiyor.

Listedeki 735 üye ve toplam 4,5 trilyon dolarlık servetiyle ABD yine listenin en başında olarak en çok milyarder iş adamı olan ülke olarak listedeki  birinciliğini korumaya devam ediyor. Listenin İkinci sırasına  562 milyarder iş adamı ile (Hong Kong ve Makao dahil) 2 trilyon dolar net servet ile Çin  bulunuyor. listenin üçüncü sırasında 169 milyarder iş adamı ile 675 milyar dolar net servetle Hindistan yerini koruyor.

TÜRKİYE'DEN 26 İSİM LİSTEDE

Milyarderler listesine bu sene  26 Türk iş adamı dahil oldu. Erdemoğlu Holding CEO'su İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini, dünyanın ise 497. en zengin insanı oldu.

Türk milyarderin toplam servetinin yaklaşık 57,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Forbes tarafından yayınlanan milyarderler listesi 2021'de 2.755 kişiyle rekor kırıyor, toplam milyarder serveti COVID-19 salgınına rağmen 5 trilyon dolar artarak 13,1 trilyon dolara yükseldi.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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