Liste değişti... Forbes milyarderler listesi zirvesinde artık o isim var! Elon Musk birinciliği kaptırdı! Listeye Türkiye'den 26 isim girdi

ABD merkezli iş gezisi dergisi olan Forbes her sene sürekli olarak dünyanın en zenginlerini açıklıyor. Bu yıl liste de kimler var? Kim listenin en başında? Detaylar haberimizde…
FORBES MİLYARDERLER LİSTESİ AÇIKLANDI: DÜNYANIN EN ZENGİNİ ARTIK ELON MUSK DEĞİL! LİSTEYE TÜRKİYE'DEN 26 İSİM...
Forbes Milyarderler Listesi'ndeki iş insan sayısı bu sene 2.640'a geriledi, ancak toplam milyarder serveti 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara geriledi. Listede 26 Türk yer alırken Türk milyarderin toplam serveti 57,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Forbes Milyarderler Listesi'ne göre, şu anda 37. baskısında, dünya çapındaki milyarderlerin sayısı bir önceki yıla göre 28 azalarak üst üste ikinci yıl 2.640'a geriledi. Milyarderlerin serveti, ekonomik çalkantının kamu ve özel sektörü vurmasıyla 500 milyar dolar azalarak 12,2 trilyon dolara geriledi. Elon Musk, Twitter'ı yüksek bir fiyata satın aldıktan sonra Tesla hissesinin düşmesinin ardından geçen yıl milyarderler listesinde birinci sıradan ikinci sıraya düştü. Elon Musk'ın net serveti, bir önceki yıla göre 39 milyar dolar azalarak yaklaşık 180 milyar dolar olarak hesaplandı. Listenin başında 211 milyar dolarlık servetiyle lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault bulunuyor. İlk defa listenin en başına Fransız bir vatandaş oldu.