Listede adı soyadı olana talih kuşu kondu! 6.337 TL yardım alacak kişilerden birisiniz!







GEREKLİ BELGELER











Devlet, evde bakım maaşı alan vatandaşlara ödeme yapmaya devam edeceğini ve bu ayın sonuna kadar ödemelerin hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ayrıca, bayram ikramiyesi olarak 2 bin lira eklenerek ödemelerin toplam tutarının 6.337 lira olacağı bildirildi. Devlet, evde bakım maaşı adı altında her ay vatandaşlara ödeme yatırdığını ve ödemelerin her ayın 15’i ile 30’u arasında yapıldığını belirtti. Ödemelerin en geç 20 Nisan arİfe günü hesaplarda olacağı ifade edilirken, bu yıl evde bakım maaşı alanlara da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağı aktarıldı.Evde bakım maaşı almak isteyenlerin hazır bulundurması gereken belgeler arasında evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri, devlet hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu, evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi ve evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu yer alıyor.Başvurular için e-Devlet’e, Aile Bakanlığı ya da en yakın ilçe müdürlüklerine gidilebileceği belirtilirken, evde bakım maaşı devlet tarafından verilen bir destek olduğu unutulmamalıdır.