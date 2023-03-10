Listede adı soyadı olanlar dikkat! O tarihe kadar bankaya gitmeniz gerekiyor: Hesabınızdaki para çekilebilir!







ZİRAAT BANKASI HESAP SIFIRLANMA UYARISI







Bankalarda uzun zamandır hesabı olan ve o hesaplarla ilgili işlem yapmayan müşterilerin paraları sıfırlanıyor. Peki Ziraat Bankası tarafından hangi açıklama yapıldı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bankalarda hesabı olan ve belirlenen süre içinde hiçbir şekilde hesapla ilgili işlem yapmayan müşterilerin hesaplarındaki paralar Tasarruf Mevduat Fonu'na aktarılıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru şu şekilde; 'Bankacılık Kanunu 62. madde kapsamında bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet, alacaklardan hak sahiplerinin son işlemleri, talepleri ve yazılı talimatlarının son tarihinden başlayarak 10 sene içinde işlem yapmayanlar zaman aşımına girecek.Mevduat ve Katılım Fonu Kabulü, Çekilmesi ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklar ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 8. maddesi kapsamında zaman aşımına uğrayan hesaplar bankanın resmi internet sitesi üzerinde dört ay ilan edilir. Belirlenen ve yayımlanan kişilerin 15 Haziran tarihine kadar kimlik belgeleri ile şubeye başvuru yapmaları gerekmektedir. Eğer bu tarihe kadar işlem yapılmazsa hesapta bulunan paralar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilir.' Ziraat Bankası zaman aşımına uğrayan hesaplar resmi internet site üzerinden sorgulanabilmektedir.