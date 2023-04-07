Listede adı soyadı olanlara 1000 TL ek ödeme! Maaşlara ek okkalı sürpriz geldi: O tarihte hesabınızı kontrol edin

Aile Bakanlığı ödemelerine 1000 TL ek ödeme geliyor. Bu ek ödemeler, hesaplara bin TL zamlı olarak yatırılacak ve birçok kişinin maddi açıdan rahatlamasına yardımcı olacak. Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemelerin ne zaman ve kimlerin hesabına yatırılacağı konusunda detaylar da belirtildi. Bayram öncesinde gerçekleşecek bu ödemelerle birlikte dar gelirli ailelerin biraz olsun rahatlaması hedefleniyor.
ÖDEMELER 4 BİN TL’YE ÇIKARILDI
Aile Bakanlığı, öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına düzenli olarak ödemeler yapıyor. son dakika haberine göre, sosyal destek ödemeleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşlarına zam yapıldığı duyuruldu. Bu yıl asgari ücrete yapılan zam doğrultusunda, birçok ödeme kalemine de zam geldiği belirtiliyor. Evde bakım maaşlarına yapılan zam ile birlikte, geçtiğimiz yıl 3 bin TL civarında ödenen ödemeler bu yıl 4 bin 336 TL'ye yükseldi. Bu zam ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına her ayın 15'inden itibaren yatırılan ödemeler artık daha yüksek tutarlara çıkacak. Ayrıca, ödemelerin il il yapıldığı da belirtiliyor.