Listede adınız var mı bakın! Denizbank hesabı olanlar isimleri varsa o tutarı alacak!

Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuruda bulunan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme yapılacak ve kredi sonuçları anında öğrenilecek. Denizbank'tan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka tarafından başlatılan kampanyaya başvuru yaparak katılabilir ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanabilirsiniz. Denizbank'ın resmi internet sitesinde yürütülen kredi kampanyası, kredi işlemi yaparak ödeme yapmak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi fırsatı sunuyor. 36 ay vade şeklinde ödeme ve 3 ay süreli ertelemeye sahip ihtiyaç kredisi ödemesi alan tüm vatandaşlarımız, başvuru şartlarının uygunluğu dahilinde kredilerini hızlı olarak alabilecektir.
Denizbank üzerinden başvuru yapıyorsanız ve kredi puanınız 1400 ve üzeri ise, şartlarınızın uygun olması halinde o bankadan SMS göndererek başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını belirleyebilirsiniz.