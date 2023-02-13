Kredi
13 Şubat 2023 - 17:15

Listede adınız var mı bakın! Denizbank hesabı olanlar isimleri varsa o tutarı alacak!

Denizbank'ta hesabı olan vatandaşlar 50000 TL'ye kadar yapılacak ödemelerin alınıp alınmayacağını sorgulayarak kontrol edebilirler.

Kredi
13 Şubat 2023 - 17:15
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Listede adınız var mı bakın! Denizbank hesabı olanlar isimleri varsa o tutarı alacak!
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Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuruda bulunan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme yapılacak ve kredi sonuçları anında öğrenilecek.

Denizbank'tan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka tarafından başlatılan kampanyaya başvuru yaparak katılabilir ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden yararlanabilirsiniz. Denizbank'ın resmi internet sitesinde yürütülen kredi kampanyası, kredi işlemi yaparak ödeme yapmak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi fırsatı sunuyor. 36 ay vade şeklinde ödeme ve 3 ay süreli ertelemeye sahip ihtiyaç kredisi ödemesi alan tüm vatandaşlarımız, başvuru şartlarının uygunluğu dahilinde kredilerini hızlı olarak alabilecektir.



Denizbank hesabı olanlar isimleri varsa o tutarı alacak

Denizbank üzerinden başvuru yapıyorsanız ve kredi puanınız 1400 ve üzeri ise, şartlarınızın uygun olması halinde o bankadan SMS göndererek başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını belirleyebilirsiniz.

DENİZBANK SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunu numaranızın bankaya kayıtlı veya bankanın müşterisi olmanıza gerek yoktur. Kredi başvurusu için kredi yazdıktan sonra adara bir boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın bu mesajı 32 80'e gönderin. Banka, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra yetkili vatandaşların uygun faiz oranlarıyla kredi ödemesi yapmasına olanak tanıyacak.

SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşların, kredi kullandırım anında da bankanın müşterisi olması halinde kreedilerini Denizbank mobil uygulamasından da alabilirler.

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Elvan ÇILDIR
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