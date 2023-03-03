EKONOMİ
03 Mart 2023 - 22:45

Listede adınız var mı hemen kontrol edin! e-Devlet üzerinden hesabınıza para yatırılacak!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yardım etmeye devam ederken evde bakıma muhtaç olanlara her ay düzeli olarak yatırılan muhtaçlık aylığının yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. E devlet sistemi üzerinde isminizi aratarak tüm bilgilere sahip olabilirsiniz. 2023 Evde bakım maaşı ne kadar?

EKONOMİ
03 Mart 2023 - 22:45
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Listede adınız var mı hemen kontrol edin! e-Devlet üzerinden hesabınıza para yatırılacak!
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Belirli şartlara uygunluk kontrol edilerek düzenli olarak başvurusu onaylanan kişilere nakit destek sağlanır. Birçok destek paketleri oluşturulurken gerekli şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Evde bakıma muhtaç kişiler için devlet tarafından yapılacak ödemelere ait listeler, e-devlet platformu üzerinde erişime açıldı.

BU AY Kİ ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILDI

Evde bakıma muhtaç olan kişilere devlet desteğini vermeye devam ederken başvuru onaylanan her vatandaşa düzenli olarak aylık ödemeler hesaplarına yatırılıyor. E devlet sistemi üzerinden listeleri inceleyerek isimlerinin listede olup olmadığını kontrol edip hesaplarınıza bakabilirsiniz. Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplarınıza ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz.



Evde bakım maaşları yatırıldı mı?

EVDE BAKIM MAAŞINA REKOR ZAM

2023 yılıyla beraber maaşlara zam yapılırken aynı oranda sosyal desteklere de artış yapıldı. Evde bakıma muhtaç kişilere ödenen aylık nakit desteklere 2023 yılı için zam yapıldı. 2022 senesinde aylık olarak 3.336 TL olarak hesaplara yatırılan bu ödemeler gelen zamlar sonrasında 4.336 TL olarak güncellendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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