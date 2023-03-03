Belirli şartlara uygunluk kontrol edilerek düzenli olarak başvurusu onaylanan kişilere nakit destek sağlanır. Birçok destek paketleri oluşturulurken gerekli şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Evde bakıma muhtaç kişiler için devlet tarafından yapılacak ödemelere ait listeler, e-devlet platformu üzerinde erişime açıldı.
EKONOMİ
03 Mart 2023 - 22:45
Listede adınız var mı hemen kontrol edin! e-Devlet üzerinden hesabınıza para yatırılacak!
Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yardım etmeye devam ederken evde bakıma muhtaç olanlara her ay düzeli olarak yatırılan muhtaçlık aylığının yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. E devlet sistemi üzerinde isminizi aratarak tüm bilgilere sahip olabilirsiniz. 2023 Evde bakım maaşı ne kadar?
EKONOMİ
03 Mart 2023 - 22:45