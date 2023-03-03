Listede adınız var mı hemen kontrol edin! e-Devlet üzerinden hesabınıza para yatırılacak!







BU AY Kİ ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILDI







EVDE BAKIM MAAŞINA REKOR ZAM

Belirli şartlara uygunluk kontrol edilerek düzenli olarak başvurusu onaylanan kişilere nakit destek sağlanır. Birçok destek paketleri oluşturulurken gerekli şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Evde bakıma muhtaç kişiler için devlet tarafından yapılacak ödemelere ait listeler, e-devlet platformu üzerinde erişime açıldı.Evde bakıma muhtaç olan kişilere devlet desteğini vermeye devam ederken başvuru onaylanan her vatandaşa düzenli olarak aylık ödemeler hesaplarına yatırılıyor. E devlet sistemi üzerinden listeleri inceleyerek isimlerinin listede olup olmadığını kontrol edip hesaplarınıza bakabilirsiniz. Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplarınıza ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz.2023 yılıyla beraber maaşlara zam yapılırken aynı oranda sosyal desteklere de artış yapıldı. Evde bakıma muhtaç kişilere ödenen aylık nakit desteklere 2023 yılı için zam yapıldı. 2022 senesinde aylık olarak 3.336 TL olarak hesaplara yatırılan bu ödemeler gelen zamlar sonrasında 4.336 TL olarak güncellendi.