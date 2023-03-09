Listede adınız var mı kontrol edin! Bu kişilerin kredi kartına 1000 TL yatırılacak

Banka tarafından Mart sonuna kadar kampanya başlatıldı. Müşteri kazanmak isteyen bankalar müşterilerin dikkatini çekecek kampanyada bulundu. 1000 TL nakit ödül verilecek. Başvurular nereden yapılmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde.
BAŞVURU YAPANLARA 1000 TL ÖDEME !Bankanın müşteri kazanma amaçlı kampanya çalışmaları başlatıldı. Mart sonuna kadar devam etme kararı verilmiştir. 1000 TL nakit ödeme fırsatı verildiği belirtilmektedir.
Akbank Mobil veyahut internet üzerinden, Juzdan, Akbank.com, Axess.com.tr, tüm ATM ve şubelerinden , Müşteri İletişim Merkezlerinden kredi başvurusunda bulunulabilecektir. Akbank kredi başvuru süreci ise 01.02.2023 –28.02.2023 tarih aralığında olacaktır. 15.03.2023 tarihine kadar yapılan 1000 TL ve üzerinde olan alışverişlerde 200 TL ve 1000 TL'ye varan chip-para kazanılacaktır. Bu fırsatlardan yararlanmak için başvuru yapmanız yeterlidir. Akbank açıklamasında yeni müşterilere özel açıklama yapıldı. İlk Axess kart başvurusuna ve ilk yapılan 1000 TL üzeri alışverişlerde 1000 TL hediye verileceğini duyurdu. Kampanya son tarihi 31 Mart olarak belirlenmiştir.