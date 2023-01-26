Listede yer alan emekliler 1.125 TL maaş zammı alacak! Meclisten geçti: İşte hesaplara yatacağı tarih

Uzun zamandır Türkiye Emekliler Derneği tarafınca gündeme getirilen emekli maaşlarına eşit paylı zam konusu, seçim öncesinde bir kez daha görüşülmeye başlandı. Yaklaşan seçimlerin de etkisiyle emeklilerin bu isteği yerine gelecek mi?
EMEKLİYE İNTİBAK ZAMI: TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ İSTEKTE BULUNUYOREmeklilerin heyecanla beklediği emekli maaş zammı için araştırmalar devam ediyor. Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir-gider terazisini oluşturulabilmek için en uygun oran, sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan biçimindeyken, Türkiye'de 1 emekliye 2 çalışan karşılık buluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Aralık 2022 verilerine göre Türkiye'de emekli sayısı 13,6 milyon. Milyonlarca emekli için seyyanen zam müjdesi meclisten geçti. Maaşların minimum 1125 TL artması bekleniyor. Emekli maaşlarına ek ödeme gündemde olarak Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun zamandan beri gündeme getirilen emekli maaşlarına seyyanen zam konusu, seçim arifesi bir kez daha konuşulmaya başlandı. Yaklaşan seçimler sebebiyle emeklilerin bu isteğinin karşılıksız kalmayacağından bahsediliyor. 2000 yılının ardından emekli olanları ilgilendiren seyyanen zammın, maaşları en az 1125 TL daha arttırması bekleniyor.
Bu bilgi seçim arifesinde emekliler için verilmiş bir müjde olsa da gerçekliği henüz doğrulanamamıştır. Ekonomik kriz sebebiyle yaşam pahalılığı gün geçtikçe daha da artıyor. Emekli maaşı ile idare etmeye çalışan milyonlarca vatandaş ise ateş pahası ürünleri almakta oldukça zorluk çekiyor. Yapılacak zam emeklilerin kesin olarak yüzünü güldürecekse de emekli maaşlarına yapılacak olan herhangi bir zam hakkında henüz resmi bir açıklama ya da yasal bir düzenleme yapılmadı. Türkiye Emekliler Derneği tarafınca yazılmış bir açıklama ya da mektup olmamasına rağmen seçim arifesinde emeklilerin umudu ve beklentisi yüksek. Emekli maaşlarına yapılacak herhangi bir zam konusunda resmi bir açıklama yapılana kadar bu haber gerçekliği doğrulanmamıştır.
Bunlara ek olarak, emekliye intibak zammı isteği de gündemde. İntibak kelimesi Arapça kökenli olup ahenk ve iki ölçünün birbiriyle uyuşması olarak tanımlanabilir. İntibak zammında ise prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı eş olsa da, birbirinden farklı emekli maaşı alan kimseler arasında eşitsizliği giderek denklik yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir uygulamadır. Emeklilik maaşlarını direkt olarak etkileyen intibak zammı bu sebeple birçok emekli tarafından heyecanla bekleniyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerde yasa hükümlerinin esas alınması sebebiyle emekli maaşları karma sisteme göre tasarlanmıştır. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı zamanlarda emekli olanların emekli maaşları da eşit olmuyor. İşte bu durumun düzeltilmesi ve eşitlenmesi için maaş bağlama oranlarında ve güncelleme kat sayısında eşitliği sağlayacak regülasyonlar İntibak Yasası ile gerçekleşecek. 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrasındaki emekli maaşları arasındaki çeşitlilik nedeniyle Türkiye Emekliler Derneği tarafından intibak zammı isteğinde bulunulsa da bugüne dek henüz bir çözüm yolu bulunmuş değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde emeklilerin istekleri gündeme getirilirse ve intibak zammı uygulanırsa, geçinmenin bu denli zor olduğu bu dönemde emeklilerin sorunları ve mağduriyeti azaltılacaktır.