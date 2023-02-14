Listede yer alanların hemen başvuru yapması şart! 2 gün içerisinde binlerce lira para ödenecek! Bakanlıktan yeni duyuru geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı açıklamada 15 Şubat gününe dek işssizlik ödemelerinin gerçekleşeceğini, depremin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşların yarım çalışma ödeneği ile işssizlik ödeneğinden yararlanabileceğini duyurdu. Böylece ödeme tarihi öne çekilmiş oldu. 15 Şubat gününe dek yarım çalışma ödemelerinin ve işsizlik ödeneğinin devam edeceğini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçmiş olsun dileklerini de ekledi.