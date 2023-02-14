Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı açıklamada 15 Şubat gününe dek işssizlik ödemelerinin gerçekleşeceğini, depremin yaşandığı bölgelerde ikamet eden vatandaşların yarım çalışma ödeneği ile işssizlik ödeneğinden yararlanabileceğini duyurdu. Böylece ödeme tarihi öne çekilmiş oldu. 15 Şubat gününe dek yarım çalışma ödemelerinin ve işsizlik ödeneğinin devam edeceğini duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçmiş olsun dileklerini de ekledi.
Finans
14 Şubat 2023 - 13:15
Listede yer alanların hemen başvuru yapması şart! 2 gün içerisinde binlerce lira para ödenecek! Bakanlıktan yeni duyuru geldi!
İşsizlik ödemelerini almak isteyen vatandaşlar 15 Şubat gününe kadar başvuruda bulunmalı. İşte detaylar...
Finans
14 Şubat 2023 - 13:15