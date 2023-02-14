Finans
14 Şubat 2023 - 23:30

Listede yer alanların hemen başvuru yapması şart! 2 gün içerisinde binlerce lira para ödenecek! Bakanlıktan yeni duyuru geldi!

Listede yer alanlar için zaman daraldı. Başvuru için sayılı günler kalırken 15 Şubat 2023 tarihinde işsizlik ödenekleri yatmaya başlayacak. İşte binlerce kişinin beklediği son dakika uyarısı geldi. Bakanlık resmen açıkladı.

Finans
14 Şubat 2023 - 23:30
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Listede yer alanların hemen başvuru yapması şart! 2 gün içerisinde binlerce lira para ödenecek! Bakanlıktan yeni duyuru geldi!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarda bulunurken 15 Şubat tarihinde işsizlik ödeneklerinin yatacağı müjdesini verdi. İşsizlik ödeneği nedir, kimler alabilir? tüm dünyanın gündeminde yer alan depremle beraber 10 ilde yer alan vatandaşların cepleri bu ödemelerle rahatlayacak.

İşsizlik ödenekleri



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 il yakından etkilenirken oradaki vatandaşlara sevindirici haber geldi. 15 Şubat tarihiyle beraber hesaplara paralar yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem bölgesinde olan vatandaşlara bu yardımın sağlanacağını belirtti. Yapılacak işsizlik ödeneklerinin tarihi öen çekilirken yarım çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının 15 Şubat tarihinde hesaplarda olacağı duyuruldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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