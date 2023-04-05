Listedeki 34 ilde yaşayanlara müjde! Hesaplara 4.337 TL para yatırıldı: Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel liste!













O İLLERDE ÖDEMELER YAPILIYOR

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

ÖDEMESİ YAPILAN İLLERİN LİSTESİ

2023 Ocak ayında yapılan zam ile evde bakıma destek için 4.337 TL tespit edilmiş olup, ödemeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takvimine göre dağıtılmıştır.Seçime yaklaşık 40 gün olmasına rağmen sosyal yardım miktarının artarak devam edeceği bildirilirken, evde bakım yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen çok sayıda iller vatandaş tarafından araştırılmaktadır.Nisan ayının ortasına yaklaşırken bakım parasından faydalanan vatandaşlar SMS ya da e-devlet üzerinden yatan ve yatmayan illeri kolaylıkla öğrenebilirler. Yine aynı sayfa üzerinden bakım parası için başvuruda yapılmaktadır. Evlerinde ağır hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarını üstlendikleri vatandaşlar bu destekten yararlanmaktadırlar. Evde bakım parası her ay olduğu gibi bu ay da il il olarak açıklandı.Evde bakım aylığı almak için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Bu şartlar; -Engelli kişinin sağlık raporunda 'ağır engelli' kısmının işaretli olması -Eve giren bütün gelirlerin toplanıp kişi sayısına bölünerek, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisi altında olması -Sosyal hizmetler görevlilerinin yaptığı incelemelerde, engelli kişinin bakıma ihtiyacı olduğuna dair tespiti1- Edirne 2- Tokat 3- Çanakkale 4- Ordu 5- Diyarbakır 6- Antalya 7- Karabük 8- Osmaniye 9- İstanbul 10- Zonguldak 11- Uşak 12- Kocaeli 13- Balıkesir 14- Konya 15- Samsun 16- Niğde 17- Bilecik 18- Afyonkarahisar 19- Kahramanmaraş 20- Manisa 21- Sakarya 22- Malatya 23- Çorum 24- Bursa 25- Gaziantep 26- Giresun 27- Eskişehir 28- Adana 29- Aksaray 30- Düzce 31- Kayseri 32- İzmir 33- Hatay