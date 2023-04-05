Finans
05 Nisan 2023 - 21:30

Listedeki 34 ilde yaşayanlara müjde! Hesaplara 4.337 TL para yatırıldı: Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel liste!

O iller belli oldu! Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2023 yılı Ocak ayında yapılan zam ile evde bakım aylığı 4.337 TL oldu. Evde bakım aylığı alan vatandaşlar için parası yatırılan iller listesi güncel olarak yayınlandı. İşte detaylar.

Finans
05 Nisan 2023 - 21:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Listedeki 34 ilde yaşayanlara müjde! Hesaplara 4.337 TL para yatırıldı: Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel liste!
TAKİP ETTAKİP ET


2023 Ocak ayında yapılan zam ile evde bakıma destek için 4.337 TL tespit edilmiş olup, ödemeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takvimine göre dağıtılmıştır.

bakım parası



Seçime yaklaşık 40 gün olmasına rağmen sosyal yardım miktarının artarak devam edeceği bildirilirken, evde bakım yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen çok sayıda iller vatandaş tarafından araştırılmaktadır.

O İLLERDE ÖDEMELER YAPILIYOR

Nisan ayının ortasına yaklaşırken bakım parasından faydalanan vatandaşlar SMS ya da e-devlet üzerinden yatan ve yatmayan illeri kolaylıkla öğrenebilirler. Yine aynı sayfa üzerinden bakım parası için başvuruda yapılmaktadır.

Evlerinde ağır hasta, engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarını üstlendikleri vatandaşlar bu destekten yararlanmaktadırlar. Evde bakım parası her ay olduğu gibi bu ay da il il olarak açıklandı.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Evde bakım aylığı almak için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Bu şartlar;

-Engelli kişinin sağlık raporunda 'ağır engelli' kısmının işaretli olması

-Eve giren bütün gelirlerin toplanıp kişi sayısına bölünerek, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisi altında olması

-Sosyal hizmetler görevlilerinin yaptığı incelemelerde, engelli kişinin bakıma ihtiyacı olduğuna dair tespiti

bakım parası

ÖDEMESİ YAPILAN İLLERİN LİSTESİ

1- Edirne

2- Tokat

3- Çanakkale

4- Ordu

5- Diyarbakır

6- Antalya

7- Karabük

8- Osmaniye

9- İstanbul

10- Zonguldak

11- Uşak

12- Kocaeli

13- Balıkesir

14- Konya

15- Samsun

16- Niğde

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Kahramanmaraş

20- Manisa

21- Sakarya

22- Malatya

23- Çorum

24- Bursa

25- Gaziantep

26- Giresun

27- Eskişehir

28- Adana

29- Aksaray

30- Düzce

31- Kayseri

32- İzmir

33- Hatay

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ