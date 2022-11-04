Listedeki otomobillerin en pahalısı 130 bin TL! Peugeot, Toyota, Renault 150 bin TL altı otomobiller!







150 bin TL altında yepyeni araçlar!







Otomobil piyasasında çip krizi, dolar kurunun artması ve lojistik gibi nedenlerle fiyat artışı yaşanıyor. 2022 yılının başından bu yana kendisini gösteren fiyat artışları sadece sıfır araçlarda değil ikinci el araçlarda da etkisini gösterdi. Bir yıl önce sıfır araç alınabilen tutarlara şimdilerde ancak ikinci el, daha düşük modelli araçlar alınabiliyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar ise bütçelerine göre ikinci el araç bulmaya çalışıyor. Piyasada hala 150 bin TL’nin altında ikinci el araçlar bulunuyor. Haberimizin devamında ikinci el araç piyasasındaki fiyatlardan bahsedeceğiz.Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları Renault, Volkswagen, Ford ve Peugeot oluyor. Renault marka otomobillerin fiyatı bir süredir fazla değişmiyor.2004 model Renault Symbol 1,5 DCI Joy modelinin piyasa fiyatı şu an 130 bin TL olarak ifade ediliyor. Aracın yaşı büyük olsa da en çok tercih edilen modellerin başında geliyor.Fiyatı 150 bin TL’nin altında olan bir diğer model ise Citroen 2015 Seri C 1,6 HDI Attaraction oluyor. Citroen’in bu modeli 132 bin TL’den alıcı buluyor. Aracın 2015 model olması ise müşterilerini cezbediyor.Toyota 2007 model Corolla araçlarının ikinci el piyasasındaki fiyatları ise 120 bin TL’den başlıyor. En çok kullanılan marka ve modellerden biri olan Hyundai i20 2014 modeli ise 110 bin TL’den alıcı buluyor.Peugeot 307 serisindeki araçların fiyatı da 110 bin TL’den başlıyor. İkinci el piyasasında en uygun fiyatlı modellerden biri olan Peugeot 307’nin fiyatı az ancak alıcısı bir hayli çok. Otomobil satın almak isteyen ancak sıfır araç için bütçesi yeterli olmayan kişiler piyasadaki en uygun fiyatlı ikinci el araçlara ilgi gösteriyor. İkinci el piyasasında fiyatlar otopazarları ve internet ilanlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Sahibinden satılık ilanları ise genellikle en çok tercih edilen satın alma yöntemi oluyor. Haberimizde 150 bin TL’nin altında fiyatlanan otomobil marka ve modellerini listeledik. Haberimize göz atarak alacağınız ikinci el araç piyasası hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca otomobil markalarının diğer modellerinde de yaşına ve aracın donanımına göre farklı seçenekler de bulunuyor.