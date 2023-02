Listeyi gören A101'e akın edecek! Salça ve tuvalet kağıdında eşsiz indirim başladı!

A101, indirimli alışveriş yapmak isteyenler için bu haftanın indirimli ürünleri için kataloğunu yayımladı. Haftalık kataloğunda indirimli ürünler bulunan ve Türkiye'nin en ucuz zincir mağazalarından biri olan A101, Şubat 20-25 tarihleri arasında olan kataloğundaki çoğu ürünün fiyatlarında indirime gitti. İşte A101 indirime giren ürünlerinin güncel listesi...Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 gr 21,95 TL Eti Paykek Şekli-i Şahane Çikolata Soslu Fındıklı Kek 285 gr 20,95 TL Akmina C Vitaminli Limon Maden Suyu 6x200 ml 21 TL Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 72 TL Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 1000 gr 73,95 TL Yöremce Kırmızı Yaprak Mercimek 2500 gr 56,90 TL Pril Bulaşık Deterjanı 1100 ml 32,50 TL Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 19,95 TL Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 36,50 TLTukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gr / Kalamata Usulü Kırma Yeşil Zeytin 1000 gr / Kırma Yeşil Zeytin 1000 gr 44,95 TL Yayla Osmancık Yerli Pirinç 1000 gr 29,90 TL Albeni XXL Karamelli Çikolata 280 gr 32,95 TL Oreo Krmalı Kakaolu Bisküvi 10x44 gr 28,50 TL Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker 400 gr 29,95 TL Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 6x1 Litre 34,95 TL Selpak / Sofio Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 45 TL Selpak / Papia Kağıt Havlu 6'lı 45 TL Papia İpek Özlü Kağıt Havlu 8'li 59 TL Mayısbelline Over the Top Maskara 45 TL L'Oreal Nemlendirici Krem 50 ml 45 TLToshiba 43' Full HD Smart Tv 5.799 TL Elton 32' Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.599 TL Samsung Galaxy S20FE 256 GB Cep Telefonu 12.199 TLSEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 6.299 TL SEG KM IP 8000 A+ 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 7.599 TLXiaomi Airfryer Yağsız Fritöz 5.399 TL Kiwi KC 8209 Doğrayıcı 279 TL Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 299 TL Schafer Chef Mix El Blender Seti 479 TL Sinbo 2970 Çelik Elektrikli Cezve 199 TL Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 379 TL Nisanla ABS 1080 Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 199 TL Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 599 TL Nisanla ATR 7002 Kulak & Burun Kılı Kesme Makinesi 29,95 TL Nisanla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 259 TL