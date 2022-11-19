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19 Kasım 2022 - 12:20

Liverpool'dan büyük transfer bombası! Ocak'ta gelebilir

Liverpool Premier Ligin en iyi orta saha oyuncularından olarak gösterilen, Barcelona ve Mancherster United'ın da peşinde olduğu Ruben Neves ile anlaşmak üzere.

SPOR
19 Kasım 2022 - 12:20
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Liverpool'dan büyük transfer bombası! Ocak'ta gelebilir


Liverpool Premier Ligin en iyi orta saha oyuncularından olarak gösterilen, Barcelona ve Mancherster United'ın da peşinde olduğu Ruben Neves ile anlaşmak üzere.

Dünya Kupası nedeniyle Premier Lig'de müsabakalara verilen ara ile  Liverpool, sezonun geri kalanı için durum değerlendirmesi ve planlama yapıyor.  Ocak transfer dönemi yaklaşırken sezonun geri kalanındaki şampiyonluk iddiası için kadrosunu güçlendirmek isteyen Liverpool Kloop'un listesinde ilk sırada bulunan orta saha için kulübü Wolves ile görüşmelere başladığı iddia edildi.



ruben neves bombası

Orta saha Liverpool'un takviye için ilk önceliği konumunda.

Ancak transferin önünde en büyük engel Wolves'un hocası Julen Lopetegui'nin Neves'i Ocak ayında kaybetmeye razı olmaması olarak değerlendirilirken Liverpool'un iyi bir bonservis bedelini gözden çıkarması durumunda fikirlerin değişebileceği konuşuluyor.

Neves'in adı son zamanlarda pek çok kulüple anıldı. Özellikle Manchester United ve Barcelona ünlü yıldızı yakından takip ediyor.

Neves, önemli Premier Lig tecrübesine sahip ve henüz 25 yaşında.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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