Liverpool, evinde Leicester City engelini 2-1 ile aştı. Liverpool'a galibiyeti getiren goller sürpriz bir isimden geldi. Bir Leicester'lıdan













Liverpool, 2022 yılına galibiyetle veda etti. Jürgen Klopp ve kurmayları bu sezon beklentileri karşılayamayan Leicester City'yi 2-1 ile geçti ve üç puanı aldı. Galibiyeti getiren goller Leicester'ın genç savunma oyuncusu Wout Faes'in ayağından geldi. Genç oyuncu Liverpool maçında iki kere kendi ağlarını havalandırdı. Liverpool bu sonuçla 28 puana ulaştı ve puan cetvelinde altıncı sıraya tırmandı. Merseyside ekibi, bu sezona sıkıntılı başlamış ve ligde geriye düşmüştü. Sezonun kalan kısmı için Premier Lig gerçekçi hedef olmasa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu onları gıdıklamıyor değil. Zira ara transfer dönemini son dönemde en iyi geçiren kulüp olan Liverpool, Hollandalı Copy Gakpo'yu renklerine bağladı.Liverpool yaptığı transferle tarih boyunca insanların dalga konusuna bir sürü meze sunmuştu. Ödenen bonservisler, transfer edilen oyuncular ve takımla bağı kopartılamayanlar. Ancak son dönemde ara transfer dönemini Liverpool kadar etkili geçiren ikinci bir kulüp yok. Zira Merseyside ekibi; Luis Suarez, Philippe Coutinho, Daniel Sturridge, Virgil van Dijk ve Luis Diaz gibi isimler, kış aylarında İngiltere'de kırmızı formayı giymeye başladı. Luis Suarez'in Liverpool formasıyla yaptıklarını herkes hatırlar. Kırmızılar ilk Premier Lig şampiyonluğunu belki de 2014 yılında kazanacaktı. O sezon inanılmaz performans sergileyen Uruguaylı golcü, sezon sonu şampiyonluğu City'ye kaybedince yaz aylarında Barcelona'nın kapısından içeri girmişti. Cody Gakpo üstün skor yeteneğiyle Liverpool'a fazlasıyla güç katacaktır. Ancak bu sezonluk şampiyonluk biraz uzaklarda, belki de hayallerde.