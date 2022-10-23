Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp İngiltere'ye koştu!







TATİLİNİ YARIDA BIRAKIP 10 SAATTE İNGİLTERE'YE DÖNDÜ











EN BÜYÜK REKİBİ RİSHİ SUNAK

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 45 gün önce başbakanlık görevine getirilen Liz Truss'un istifasının ardından Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda bıraktı ve para topar İngiltere'ye doğru yola çıktı. 10 saatlik bir uçuştan evine dönen Johnson'ın yeni bir seçime hazırlandığı belirtildi.Yaklaşık 50 gün önce eski İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss'a koltuğunu devretmek zorunda kalan Boris Johnson, Truss'un istifa edip evine dönmesinin ardından Karayipler'deki tatilini yarıda kesti. Baskı altında istifa etmek zorunda kalan Johnson, İngiltere Başbakanı görevine hazırlanmaya devam etti. Öte yandan İngiliz Sky News gazetesi, Johnson'ın uçaktan inerken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.Boris Johnson henüz adaylığını açıklamasa da İngiliz basını, eski savunma bakanı Ben Wallece, iş bakanı Jacob Rees-Mogg ve göreve başlamadan istifa eden Liz Truss'un Boris Johnson'ı destekleyen isimler arasında olduğunu yazdı.Boris Johnson'ın en büyük rakibi, Liz Truss'un son haftalardaki rakibi Rishi Sunak. İkisi Boris Johnson'ın ilk kabinesinde ve Sunak'ta Sayman olarak birlikte çalıştı.