DÜNYA
23 Ekim 2022 - 10:33

Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp İngiltere'ye koştu!

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettikten sonra, eski Başbakan Boris Johnson tatilini yarıda kesti ve İngiltere'ye geri döndü. Johnson'ın yeni bir seçime hazırlandığı bildirilen en büyük rakibinin ise eski Kabine Bakanı Rishi Sunak olduğu ifade edildi.

DÜNYA
23 Ekim 2022 - 10:33
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Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp İngiltere'ye koştu!


Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 45 gün önce başbakanlık görevine getirilen Liz Truss'un istifasının ardından Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda bıraktı ve para topar İngiltere'ye doğru yola çıktı. 10 saatlik bir uçuştan evine dönen Johnson'ın yeni bir seçime hazırlandığı belirtildi.

TATİLİNİ YARIDA BIRAKIP 10 SAATTE İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Boris Johnson

Yaklaşık 50 gün önce eski İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss'a koltuğunu devretmek zorunda kalan Boris Johnson, Truss'un istifa edip evine dönmesinin ardından Karayipler'deki tatilini yarıda kesti. Baskı altında istifa etmek zorunda kalan Johnson, İngiltere Başbakanı görevine hazırlanmaya devam etti. Öte yandan İngiliz Sky News gazetesi, Johnson'ın uçaktan inerken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.



Boris Johnson

 Boris Johnson henüz adaylığını açıklamasa da İngiliz basını, eski savunma bakanı Ben Wallece, iş bakanı Jacob Rees-Mogg ve göreve başlamadan istifa eden Liz Truss'un Boris Johnson'ı destekleyen isimler arasında olduğunu yazdı.

EN BÜYÜK REKİBİ RİSHİ SUNAK

Boris Johnson'ın en büyük rakibi, Liz Truss'un son haftalardaki rakibi Rishi Sunak. İkisi Boris Johnson'ın ilk kabinesinde ve Sunak'ta Sayman olarak birlikte çalıştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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