Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu!

Yaşanan tepkiler üzerine istifa eden Boris Johnson'ın boşluğu nihayet dolduruldu. İngiltere Parlamentosu son dakika açıklamasında yeni Başbakanın Liz Truss olduğunu duyurdu. Anket sonuçlarına göre Liz Truss 81.326, Rishi Sunak ise 60.399 oy aldı.
Liz Truss, geçerli oyların %57.4'ünü kazandı
İngiltere halkı yarın yeni başbakanına kavuşuyor! Başbakan Boris Johnson, yarın İskoçya'da Balmoral Malikanesi'nde tatil yapan Kraliçe II. Elizabeth'e istifasını sunacak ve Liz Truss'a Kraliçe tarafından yeni hükümet kurması için vekalet verilecek. Yeni Başbakan Truss ise Kraliçeyle görüştükten sonra konuşma yapmak üzere Londra'ya dönecek.