DÜNYA
05 Eylül 2022 - 18:13

Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu!

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifası sonrasında boş kalan koltuğa kimin oturacağı konusunda açıklama yapan İngiliz parlamentosu, yeni başbakanın Liz Truss olacağını duyurdu. Yarın Kraliçe Elizabeth ile görüşeceği söylenen Truss, yeni kabineyi açıklayacak.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 18:13
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Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu!


Yaşanan tepkiler üzerine istifa eden Boris Johnson'ın boşluğu nihayet dolduruldu. İngiltere Parlamentosu son dakika açıklamasında yeni Başbakanın Liz Truss olduğunu duyurdu. Anket sonuçlarına göre Liz Truss 81.326, Rishi Sunak ise 60.399 oy aldı.

Liz Truss, geçerli oyların %57.4'ünü kazandı

Liz Truss İngiltere'nin yeni başbakanı oldu!

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığına seçilen Truss, yarın İskoçya'da Kraliçe Elizabeth ile görüşecek ve hükümet kurma görevini kabul edecek. Truss, Muhafazakar seçmenler tarafından kullanılan geçerli oyların %57.4'ünü alarak İngiltere Başbakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.



İngiltere halkı yarın yeni başbakanına kavuşuyor!

 Başbakan Boris Johnson, yarın İskoçya'da Balmoral Malikanesi'nde tatil yapan Kraliçe II. Elizabeth'e istifasını sunacak ve Liz Truss'a Kraliçe tarafından yeni hükümet kurması için vekalet verilecek. Yeni Başbakan Truss ise Kraliçeyle görüştükten sonra konuşma yapmak üzere Londra'ya dönecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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