Lojistik koordinasyon kurulu kuruldu







Lojistik Koordinasyon Kurulu







2014 ve 2018 seneleri arasında uygulamaya geçilen Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı ile ilgili vatandaşın merak ettikleri araştırılıyor. Peki Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun detayları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı senelerde imzalanan lojistik genelgesi içerisinde lojistik konusunun kamu kurum ve kuruluş konusunda üstlendiği rollerin kesinleşmesi, eşit konularda eşgüdümlü hareket edebilmesi, birlikte karar alınacağı zaman prensip kararların alınması ve lojistik mevzuatı ile ilgili düzenlemelerin sağlanabilmesi için Eriştirme Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar başkanlığı dahilinde, Bilim, Endüstri ve Bilişim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Borsalar Birliği başkanı ile Ülkemiz İhracatçılar Meclisi başkanının katılım sağladığı lojistik koordinasyon heyeti kurulmuş oldu.Lojistik Koordinasyon Kurulu görevlerinde iş usulleri, toplantı sayıları kurul tarafından belirlenip, sekreterlik hizmetleri ve alınan kararların uygulamasının Eriştirme ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Aranjman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verildi. Kurulda genel müdür eşitliğinde iş grupları oluşturularak gerek görüldüğü takdirde alt düzey iş gruplarının da oluşturulmasına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği halinde devam edilmesine karar verildi. Ahmet Davutoğlu, kurulun yürüteceği çalışma ve kararların uygulanacağı zaman tüm desteği kamu kurum ve kuruluşlarının özenle vereceğini de belirtti.