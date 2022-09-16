Londra’da Kraliçe II. Elizabeth için 11 saatlik 'veda' kuyruğu













İngiltere'de geçen hafta 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in yası tutuluyor. Halk, başkent Londra'da Westminster Hall'e getirilerek katafalka konulan II. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmeye devam etmekte. II. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler, Thames Nehri civarında 11 saatlik bekleme süresiyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İngiliz hükümeti de Kraliçe'ye veda için kuyrukta bekleme süresini ve sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaştı.II. Elizabeth'in naaşı, 3 gün daha halkın ziyaretine açık olacak. Pazartesi günü ise II. Elizabeth için dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.