Londra Maratonu koşucusu öldü













Etkinliğin organizatörleri, Nottinghamshire, Bingham'dan 45 yaşındaki Steve Shanks'in Pazar günü eve giderken aniden öldüğünü söyledi. Ölüm nedeni henüz paylaşılmayan koşucu için saygı duruşunda bulunuldu.Eşi Jessica yaptığı açıklamada, 'şokta olduğunu ve harap olduğunu' söyledi. Ölümünün 'ani ve birdenbire' olduğunu da sözlerine ekledi. Eşi, "günü Londra Maratonuna katılarak geçirdikten sonra eve dönüyordu ve tahmin edebileceğiniz gibi kesinlikle şoktayım ve harap oldum." dedi.Bir Londra Maratonu sözcüsü, Bay Shanks'ın ölümünü duyunca 'derinden üzüldüklerini' açıkladı. Shanks'in Pazar günü etkinliğe katılan ve 42. 1m'lik mesafeyi iki saat 53 dakikada tamamlayan 'çok deneyimli bir koşucu' olduğunu ekledi.