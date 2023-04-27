SPOR
27 Nisan 2023 - 03:04

Londra Maratonu koşucusu öldü

Steve Shanks, Londra Maratonunu üç saatin altında tamamladıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

SPOR
27 Nisan 2023 - 03:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Londra Maratonu koşucusu öldü


    Etkinliğin organizatörleri, Nottinghamshire, Bingham'dan 45 yaşındaki Steve Shanks'in Pazar günü eve giderken aniden öldüğünü söyledi. Ölüm nedeni henüz paylaşılmayan koşucu için saygı duruşunda bulunuldu.

Steve



     Eşi Jessica yaptığı açıklamada, 'şokta olduğunu ve harap olduğunu' söyledi. Ölümünün 'ani ve birdenbire' olduğunu da sözlerine ekledi. Eşi, "günü Londra Maratonuna katılarak geçirdikten sonra eve dönüyordu ve tahmin edebileceğiniz gibi kesinlikle şoktayım ve harap oldum." dedi.

Londra

     Bir Londra Maratonu sözcüsü, Bay Shanks'ın ölümünü duyunca 'derinden üzüldüklerini' açıkladı. Shanks'in Pazar günü etkinliğe katılan ve 42. 1m'lik mesafeyi iki saat 53 dakikada tamamlayan 'çok deneyimli bir koşucu' olduğunu ekledi.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ