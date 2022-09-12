DÜNYA
12 Eylül 2022 - 17:21

Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesinin 14 Eylül'de Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e taşınacağı güzergahta hazırlıklar başladı. Yollar polis barikatlarıyla çevrilirken, bazı noktalar da trafiğe kapatıldı.

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 17:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Londra sokakları Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze alayına hazırlanıyor


İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 8 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından başlayan yas ve tören hazırlıkları sürüyor. Kraliçe'nin cenazesinin yarın İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan uçakla İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getirilmesi bekleniyor.

19 Eylül'de dünya liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesi Kraliçe'nin naaşının, 14 Eylül yerel saatle 14.00'ten sonra tören alayıyla halka açık bir şekilde Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a götürülmesi planlanıyor. Cenaze alayının geçeceği güzergahta hazırlıklar başladı. Yollar polis barikatlarıyla çevrilirken, bazı noktalar da trafiğe kapatıldı.



İngiltere Kralı III. Charles'ın önderlik edeceği cenaze alayını yol boyunca halk izleyebilecek. Geçişin yaklaşık 40 dakika sürmesi bekleniyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak ediyor... Mücevherleri kime kalacak? Kraliçe Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayları var...
Kraliçe Elizabeth öldü, yankıları devam ediyor! Herkes bunu merak ediyor... Mücevherleri kime kalacak? Kraliçe Camilla'nın takacağı taçtaki Osmanlı detayları var...
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!
Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!
Politico: 'Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine katılacak liderlerin tarifeli uçak kullanması istendi'
Politico: 'Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine katılacak liderlerin tarifeli uçak kullanması istendi'
ABD’de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı
ABD’de şiddetli yağış: Rögarlar patladı, caddeler sular altında kaldı
Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü
Rusya'nın Harkov'daki termik santrale füzeli saldırısında 1 kişi öldü
Son Haberler
TOGG kargoya yüklendi! Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’dan yeni paylaşım!
TOGG kargoya yüklendi! Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’dan...
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı
Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar
Hurda yığınına dönen kamyonetten sağ çıktılar
e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet'te erişim sorunu!
e-Devlet ne zaman düzelecek, düzeldi mi? e-Devlet neden açılmıyor?...
Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini çok kızdıracak! İşte BİM'de kaçırılmayacak haftanın indirimli ürünleri...
Bu indirimler BİM'de izdiham oluşturacak! BİM indirimleri rakiplerini...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor! Öğrenci servislerindeki bu tedbirlere uyuluyor mu? İşte öğrenci servislerinin olmazsa olmazı 10 tedbiri...
Anne ve babalar okullar açıldı, size de büyük görev düşüyor!...
Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'
Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim paradigması, daha güçlü şekilde ihya edilmeyi bekliyor'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk-İslam medeniyetinin ilim...
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Antalya'da 2 çocuk annesi kadından 3 gündür haber alınamıyor
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek arkadaşlarına yolladı! Esra Ezmeci açtı ağzını yumdu gözünü...
Esra Ezmeci bile sinirden küplere bindi! Eşinin fotoğraflarını erkek...
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldı'
Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Rus ordusu Balakleya ve İzyum'da yeniden...
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazasında 2’si bebek 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle...
Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak, abonelik devri başlıyor. Aylık iPhone kiralayabileceksiniz... İşte İphone'yi aylık kullanmanın bedeli ve şartları...
Apple herkesi telefon sahibi yapacak adımı attı! iPhone'u olmayan kalmayacak,...
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca kişi İçin Sosyal Yardım Parası başvuruları başlıyor... İşte yardım parası alabilmek için gereken şartlar
Elektrik ve Doğal Gaz desteği yardımı bekleyenler müjde! Milyonlarca...