Los Angeles’a yerleşmişti ünlü şarkıcıdan sevenlerini üzen haber geldi

Pop müziğin eski isimlerinden bir dönemin efsanesi Gökhan Özen yıllar önce eşi ile yaşadığı şiddetli ayrılık sebebiyle yurtdışına yerleşmiş sessiz sakin bir hayat yaşıyordu. Çıkardığı her parçasıyla ait olan başarılı şarkıcı zaman zaman eski eşi ile yaşadığı polemiklerle gündeme geliyordu. Sosyal medyada paylaştığı haber sevenlerini korkuttu. Stresten uzak durmalıyım
Eski eşi ve ailesi ile yaşadığı çekişmeli mahkemeler ile sık sık gündeme gelen Gökhan Özen sosyal medyasını aktif kullananan ünlülerden. Yıllardır ülkesinden uzak yaşasa da hiç kopmayan başarılı şarkıcı bir süredir sosyal medyada aktif değildi. Ne olduğu merak edilen şarkıcının sosyal medyada yaptığı paylaşım sevenlerini hem şaşırttı hemde üzdü. Los Angeles’ta yaşadığı evde bir anda fenalaşan Gökhan Özen kalp krizi geçirdiğini ve bir süredir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Yaptığı paylaşımda: ‘bir süredir hastanede tedavi altındaydım, şimdi iyiyim ancak stresten artık uzak durmam gerek.’ Diyerek yaşadığı sağlık problemini sevenleriyle paylaştı. Sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcının yaptığı o paylaşım.