DÜNYA
16 Ocak 2022 - 01:01

Los Angeles'ta hırsızlar işbaşında! Hareket halindeki yük trenlerini yağmaladılar

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde bir süredir faaliyet gösteren hırsızlar aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ortaya çıktı.

DÜNYA
16 Ocak 2022 - 01:01
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Los Angeles'ta hırsızlar işbaşında! Hareket halindeki yük trenlerini yağmaladılar
ABD  Los Angeles'ta aylardır hırsızların hedefi haline gelen yük trenlerinin güzergahı görüntülendi. Hırsızlar, şehir merkezine girdiklerinde yavaşlayan ve çoğunun kapısı açık olan yük trenlerini hedef trenleri yağmaladılar.



İçlerinde kendilerine lazım olan ve para getirisi olan tüm malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtıkları görüldü. Görüntülenen bölgede trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu gözlerden kaçmadı.



AMAZON VE KARGO ŞİRKETLERİ HIRSIZLARIN HEDEFİNDE
Öte yandan yağmalanan trenlerden ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldığı öğrenildi.
Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi.
Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.

 
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